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Dara Rolins po svatbě znovu provokuje. V Turíně zapózovala bez podprsenky

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Dara Rolins má za sebou jeden z nejvýraznějších měsíců svého soukromého života. Začátkem září se provdala za Pavla Nedvěda a jen o několik týdnů později znovu přitáhla pozornost svých sledujících. Z Itálie zveřejnila sérii fotografií, na nichž pózuje mimo jiné v dlouhém světlém tričku bez podprsenky.
Dara Rolins po svatbě znovu provokuje. V Turíně zapózovala bez podprsenky

Dara Rolins po svatbě znovu provokuje. V Turíně zapózovala bez podprsenky

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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