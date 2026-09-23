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Giorgo Piola: Jsem spíše umělec, ne konstruktér

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Práci 78letého Itala Giorgia Pioli zná chtě-nechtě každý fanda formule 1. Piola je jakýmsi „Václavem Králem na druhou“. Od konce 60. let totiž jeho náčrty a výkresy do nejposlednějšího detailu vysvětlují čtenářům těch nejvlivnějších odborných časopisů technické fígle a výmysly techniků. Na rozdíl od Krále ovšem nikdy nenakreslil vlastní vozidlo. V rámci Minardi Days v Imole jsem navštívil jeho přednášku o technickém vývoji F1 a poté jsem mu položil několik vlastních otázek.
Giorgo Piola

Giorgo Piola

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