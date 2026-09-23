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Perník s jablky, který měřím na hrníčky: Žádná suchá vzpomínka, ale voňavý a vláčný moučník

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Hrnkový perník s jablky je přesně ten typ moučníku, který vytáhnete ve chvíli, kdy nechcete nic vážit a stejně chcete mít na plechu něco poctivého ke kávě. Nastrouhaná jablka ho podrží ve vláčnosti, kakao a skořice udělají zbytek a práce je s tím asi tak složitá jako uvařit čaj.
Fotografie k jablečnému perníku

Fotografie k jablečnému perníku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Hrnkový perník s jablky není žádná suchá vzpomínka na školní jídelnu: Voní po koření, je vláčný a hotový bez vážení
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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