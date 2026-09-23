Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Řecko zasáhla prudká změna počasí. Výstraha platí i pro oblíbené ostrovy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slunečné zářijové počasí v části Řecka vystřídaly silné deště a bouřky. Meteorologové varovali také před vysokou četností blesků a možností krupobití. Nejvýraznější projevy počasí zasáhly mimo jiné Sporady a Euboiu, tedy oblasti, které vyhledávají také zahraniční turisté. Výstraha se vztahovala až na první ranní hodiny středy 23. září.
Řecko zasáhla prudká změna počasí. Výstraha platí i pro oblíbené ostrovy

Řecko zasáhla prudká změna počasí. Výstraha platí i pro oblíbené ostrovy

Zdroj: Generováno Al
Reklama
Další články z Trendy svět
Meteorologové právě zveřejnili předpověď na letošní zimu. Bude to extrémní, tvrdí
Meteorologové právě zveřejnili předpověď na letošní zimu. Bude to extrémní, tvrdí
Rodinná dovolená na Kypru skončila smrtí malého chlapce. Za vše může jeho otec
Rodinná dovolená na Kypru skončila smrtí malého chlapce. Za vše může jeho otec

Britský otec se u soudu na Kypru přiznal k obvinění v souvislosti se smrtí svého malého syna, který v...

Na trhu se objevily padělky dvou léků. Úřad zveřejnil šarže, kterých se varování týká
Na trhu se objevily padělky dvou léků. Úřad zveřejnil šarže, kterých se varování týká

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na nové případy padělaných léčivých přípravků Dysport 500U a...

Pár si v Řecku nechal doporučit čerstvou rybu pro dva. U účtu přišlo nepříjemné překvapení
Pár si v Řecku nechal doporučit čerstvou rybu pro dva. U účtu přišlo nepříjemné překvapení

Cena za kilogram jim nepřipadala přehnaná a na doporučení obsluhy si objednali čerstvou rybu pro dvě osoby....

Letištní bezpečnost prověřuje neobvyklý incident. Turista bez letenky pronikl až na palubu
Letištní bezpečnost prověřuje neobvyklý incident. Turista bez letenky pronikl až na palubu

Na letišti v polské Vratislavi se v úterý 22. září odehrál vážný bezpečnostní incident. Třiadvacetiletý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.