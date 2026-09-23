Řecko zasáhla prudká změna počasí. Výstraha platí i pro oblíbené ostrovy

Řecká meteorologická služba EMY v úterý 22. září aktualizovala mimořádný bulletin kvůli zhoršení počasí v širší oblasti severozápadního Egejského moře. Nešlo přitom pouze o běžné přeháňky. Úřady upozorňovaly na místy silný déšť, prudké bouřky, přechodně velmi časté blesky a také možnost krupobití. Řecké ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu následně uvedlo do zvýšené pohotovosti příslušné státní složky, regionální úřady a obce.
Bouřky zasáhly také Sporady a Euboiu
Mezi oblasti, pro které meteorologové zpřesnili varování, patřila Thesálie, především pobřežní části Magnesie, dále Sporady a střední a severní Euboia. Na Sporadách a v Magnesii se silné srážky a bouřky objevovaly už od prvních hodin úterý, na Euboii od rána. V dřívější části dne se nepříznivé počasí týkalo také Chalkidiki. Po aktualizaci EMY se počítalo s tím, že v Magnesii, na Sporadách a ve střední a severní části Euboie mohou silné projevy počasí přetrvávat až do prvních ranních hodin středy.
Změna nebyla patrná pouze na srážkách. Teploty v Řecku se snížily a během úterý se podle meteorologické předpovědi pohybovala denní maxima na severu země kolem 28 stupňů Celsia, na většině pevniny kolem 29 stupňů a na Dodekanésách přibližně kolem 30 stupňů. Déšť a bouřky se během dne objevovaly také ve středním Řecku, části Peloponésu a dalších oblastech země.
Vítr komplikoval situaci také na moři
Pozornost byla namístě rovněž u pobřeží a při cestování lodí. V Egejském moři meteorologové očekávali severní vítr dosahující přibližně šesti stupňů Beaufortovy stupnice, v Jónském moři místy až sedmi stupňů. Taková situace může ovlivňovat podmínky na moři a místní lodní spojení, konkrétní případné změny jednotlivých trajektů je však nutné ověřovat přímo u dopravců.
Řecká civilní ochrana doporučila během silných bouřek omezit pobyt na pobřeží a další venkovní aktivity, zejména kvůli riziku zásahu bleskem. Lidé nemají v době prudkých dešťů přecházet rozvodněné potoky a koryta pěšky ani autem a mají se vyhýbat zaplaveným silnicím. Při krupobití úřady doporučují vyhledat úkryt v budově nebo automobilu. Pokud člověka zastihne silná bouřka přímo u moře, měl by podle pokynů civilní ochrany vodu okamžitě opustit.
Zdroje: civilprotection.gov.gr, emy.gr, ekathimerini.com