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S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, ročně jich jsou stovky

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S příchodem topné sezony přibývá záchranářům výjezdů k pacientům intoxikovaným oxidem uhelnatým. Ten vzniká při špatném spalování, nejčastěji u karmy v koupelně, plynového kotle nebo kamen. Podle údajů největší tuzemské zdravotní pojišťovny šlo loni o 288 případů.
S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, ročně jich jsou stovky

S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, ročně jich jsou stovky

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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