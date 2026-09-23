Radiátory začínají topit, v Hradci Králové a okolí začala ráno topná sezónaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Radiátory začínají topit, v Hradci Králové a okolí začala ráno topná sezóna
Improvizovaný přístřešek, stoleček se židlemi a dokonce mobilní toaletu si přivezli první zájemci o výroční...
Dvě stovky hasičů, policistů a záchranářů, vrtulník i drony zamíří na konci září do Orlických hor. U...
Více než 13 tisíc řidičů v Královéhradeckém kraji čeká do konce letošního roku výměna řidičského průkazu....
Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou od 1. října do 12. prosince na třech tratích v...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →