Evropská náhrada amerického HIMARS: 26 systémů Thundart pro francouzskou armádu

Francouzské ministerstvo obrany oficiálně objednalo raketový systém Thundart, domácí obdobu amerického HIMARS. Konsorcium
MBDA a Safran Electronics & Defense má dodat 26 kompletů s doletem 150 kilometrů.
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Francouzská armáda počítá s plnou provozní schopností do roku 2030. Zakázka podle ukrajinského webu
Militarnyi zároveň otevírá cestu k participaci Ukrajiny na výrobě klíčových komponent systému. Od LRU k náhradě amerického HIMARS
Francouzská armáda dosud provozuje jen hrstku raketometů LRU (Lance-Roquettes Unitaire), což je domácí verze amerického systému M270 MLRS, jejichž technická životnost se blíží konci. Část této již beztak malé flotily navíc Paříž v minulosti předala Ukrajině.
Náhradu měl zajistit program FLP-T (Frappe Longue Portée Terrestre), který francouzská plánovací agentura DGA vypsala v roce 2023.
O zakázku usilovala dvě domácí uskupení, konsorcium MBDA-Safran s projektem Thundart a dvojice ArianeGroup-Thales s raketou FLPt-150 pro odpalovací zařízení X-Fire.
Do hry vstupovaly i zahraniční nabídky, včetně amerického HIMARS od Lockheed Martin,
jihokorejského Chunmoo a izraelského PULS. Francie se nakonec v červnu 2026 rozhodla pro domácí řešení, aby se vyhnula závislosti na amerických exportních licencích typu ITAR. Thundart: Klíčové technické prvky
Thundart je řízená raketa ráže 227 mm, zpětně kompatibilní se stávajícími odpalovacími zařízeními LRU. Vývoj byl neobvykle rychlý. Od zahájení prací koncem roku 2023 do prvního zkušebního odpalu uplynulo jen zhruba 18 měsíců, což vývojáři přičítají masivnímu využití již existujících podsystémů.
Naváděcí systém – odvozen od naváděcí jednotky Safranu pro přesnou leteckou pumu AASM Hammer, kombinuje GPS a inerciální navigaci (obdobně jako americká GMLRS) Pohon – pevné palivo dodává firma Roxel, součást MBDA, která má zkušenosti i s výrobou motorů pro americké rakety GMLRS Nosič – demonstrátor využívá podvozek Scania s jeřábovým manipulátorem pro samostatné nakládání kompletu s osmi raketami Řídicí systém palby – digitální systém Atlas, upravená verze řešení používaného u samohybné houfnice Caesar Dolet – v první fázi 150 km, do roku 2035 má armáda ambici dosáhnout až 500 km
Francouzský rozpočet počítá s pořízením 26
systémů, přesný počet raket, ale ministerstvo nezveřejnilo. Výrobu a servis zajistí nově zakládaný společný podnik MBDA a Safran se sídlem v pařížském regionu, na projektu už pracují desítky inženýrů.
Thundart zapadá do širšího trendu evropské zbrojní suverenity a snahy vyvinout systémy srovnatelné svými schopnostmi s americkými systémy jako je HIMARS bez závislosti na washingtonských exportních rozhodnutích.
HIMARS, U.S. Army photo by Capt. H Howey, Public domain
Systém má francouzským velitelům dát vrstvu mezi klasickým dělostřelectvem a letecky naváděnou munici, což francouzští vojenští představitelé dlouhodobě označují za jednu z největších mezer ve výzbroji.
Klíčovou otázkou zůstává,
zda se podaří dodržet ambiciózní časový plán a zda druhá fáze s doletem 500 km skutečně dorazí do roku 2035, jak francouzské ministerstvo obrany deklaruje. Ukrajina jako testovací polygon i výrobní partner
Podle neoficiálních informací by prvním uživatelem systému v bojových podmínkách mohla být paradoxně Ukrajina, nikoli francouzská armáda samotná.
Nasazení v boji by umožnilo ověřit skutečnou účinnost proti ruským protiopatřením a odhalit případné dětské nemoci systému dříve, než vstoupí do francouzské výzbroje.
Francie se navíc rozhodla poskytnout Ukrajině licenci na výrobu přesných naváděných pum dlouhého doletu AASM Hammer. To otevírá cestu k účasti na výrobě raket Thundart, jelikož se již jedná o jednu z klíčových součástí těchto raket.
Ruský ekvivalent: Tornado-S jako odpověď z druhé strany fronty
Zatímco Francie s Thundartem cílí na přesnost srovnatelnou s americkým GMLRS, Rusko svou paralelní odpověď na HIMARS již léta nasazuje v boji. Jde o systém 9K515 Tornado-S, modernizovanou verzi sovětského raketometu BM-30 Smerch ráže 300 mm.
Na rozdíl od
francouzského či amerického přístupu, který sází na menší, ale maximálně přesné a rychle přemístitelné komplety, staví Tornado-S na masivnější platformě s dvojnásobnou palebnou silou salvy: Ráže a výzbroj – 300 mm, 12 odpalovacích trubic proti 227 mm a šesti raketám v jednom kontejneru HIMARS Dolet – naváděné rakety zasahují cíle do 120 km, tedy méně než 150 km, s nimiž počítá Thundart v první fázi Navádění – kombinace GPS a ruského GLONASS umožňuje přesné odpalování řízených raket, koncepčně obdobně jako GPS/INS u GMLRS či Thundartu Hmotnost a mobilita – v bojové pozici váží přibližně 43,7 tuny oproti 16 tunám u HIMARS, což komplikuje leteckou i námořní přepravu, ale zvyšuje odolnost a přepravní kapacitu munice
Tornado-S byl v Rusku prezentován jako přímá odpověď na západní systémy typu HIMARS a byl opakovaně nasazen v bojích na Ukrajině. Funkčně tak
představuje nejbližší ruský protějšek jak k americkému HIMARS, tak k nastupujícímu francouzskému Thundartu, byť s odlišnou filozofií, která upřednostňuje objem a ničivost salvy před maximální přesností jednotlivého zásahu.
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Zdroj:
MBDA, Militarnyi Autor/Licence fotografie: Thundart, MBDA