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Evropská náhrada amerického HIMARS: 26 systémů Thundart pro francouzskou armádu

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Francie podepsala zakázku na 26 raketových systémů Thundart od MBDA a Safranu. Systém s doletem 150 km má nahradit zastaralé LRU a obejít se bez amerických exportních licencí.
Evropská náhrada amerického HIMARS: 26 systémů Thundart pro francouzskou armádu

Evropská náhrada amerického HIMARS: 26 systémů Thundart pro francouzskou armádu

Zdroj: Securitytech
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