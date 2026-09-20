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Legendární Dominátor znovu žádá tvrdý zásah proti ruským hráčům. Ovečkina nazval podporovatelem vrahů

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Nejlepší střelec historie NHL natočil předvolební spot pro Putinovu stranu a legendární brankář Dominik Hašek neudržel vztek. Tentokrát nešetřil Ovečkina, ligu, Washington ani amerického politika, který se proti videu ozval jako první.
Legendární Dominátor znovu žádá tvrdý zásah proti ruským hráčům. Ovečkina nazval podporovatelem vrahů

Legendární Dominátor znovu žádá tvrdý zásah proti ruským hráčům. Ovečkina nazval podporovatelem vrahů

Zdroj: Washington Capitals
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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