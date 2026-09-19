Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Ruská flotila vyráží do Arktidy: Nová hlídková loď Ivan Papanin a rostoucí napětí s NATO

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Severní flotila Ruska vyslala k Severní mořské cestě uskupení vedené ledoborcovou lodí Ivan Papanin. Plavba probíhá uprostřed sílícího soupeření s NATO o kontrolu nad Arktidou.
Ruská flotila vyráží do Arktidy: Nová hlídková loď Ivan Papanin a rostoucí napětí s NATO

Ruská flotila vyráží do Arktidy: Nová hlídková loď Ivan Papanin a rostoucí napětí s NATO

Zdroj: Securitytech
Reklama
Další články z Securitytech
Jana Skopová: Bezpečnostní hrozby a ruský test Evropy
Jana Skopová: Bezpečnostní hrozby a ruský test Evropy
Cloud není připraven na válku: Zákazníci Amazon AWS přišli o svá data díky íránským útokům
Cloud není připraven na válku: Zákazníci Amazon AWS přišli o svá data díky íránským útokům

Amazon AWS oznámil, že data zničená íránskými drony a raketami v Bahrajnu a SAE nelze obnovit. Analýza...

Evropská náhrada amerického HIMARS: 26 systémů Thundart pro francouzskou armádu
Evropská náhrada amerického HIMARS: 26 systémů Thundart pro francouzskou armádu

Francie podepsala zakázku na 26 raketových systémů Thundart od MBDA a Safranu. Systém s doletem 150 km má...

Zapomenutá cena 11. září 2001: Proč USA zrušily F-22 Raptor a postavily Littoral Combat Ship
Zapomenutá cena 11. září 2001: Proč USA zrušily F-22 Raptor a postavily Littoral Combat Ship

Útoky z 11. září 2001 nezměnily jen americkou zahraniční politiku, ale i osud klíčových zbrojních programů....

Ruská Baltská flotila maskuje lodě jako „domy s okny“. Stejný trik použil za války i Hitlerův Tirpitz
Ruská Baltská flotila maskuje lodě jako „domy s okny“. Stejný trik použil za války i Hitlerův Tirpitz

Ruská Baltská flotila začala na svých malých protiponorkových lodích Projekt 1331-M používat neobvyklé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

Web se zaměřuje na témata spojená s bezpečností, moderní technikou a obrannými technologiemi. Čtenáři zde najdou články o vojenské výzbroji, bezpečnostních systémech, kyberbezpečnosti i technologických inovacích, které ovlivňují současný svět.Obsah propojuje technické informace s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
Securitytech
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.