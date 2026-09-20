Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí

Některé historické záhady přežívají ne proto, že by měly nejdramatičtější důkazy, ale protože jsou dokonale neklidné. Nevejdou se úplně do kategorie legendy, ale ani do kategorie běžné události. Přesně takový je příběh zelených dětí z Woolpitu, malé vesnice v anglickém Suffolku.
Podle středověkých kronik se tam někdy ve 12. století, často se uvádí doba vlády krále Štěpána, objevily dvě děti. Chlapec a dívka. Byly samy, mluvily řečí, které místní nerozuměli, měly neobvyklé oblečení a jejich kůže měla zelený odstín. Kdyby se takový příběh dochoval jen jako pozdější vesnická pověst, bylo by snadné ho odsunout do světa folkloru. Jenže o dětech psali dva středověcí autoři: William z Newburghu a Ralph z Coggeshallu.
To neznamená, že víme, co se stalo. Znamená to jen, že příběh vstoupil do písemné paměti středověku — a od té doby se z ní nedaří úplně odejít.
Děti, které přišly z vlčích jam
Woolpit dostal své jméno podle vlčích jam, tedy pastí, které se měly používat k chytání vlků. A právě poblíž takového místa se podle tradice měly podivné děti objevit. Kronikářské verze se v detailech liší, ale základní obrys je podobný: během sklizně místní lidé našli dva malé cizince, kteří vypadali jako lidé, ale zároveň se od nich nápadně lišili.
Největší pozornost budila jejich barva kůže. Středověký člověk byl zvyklý na znamení, symboly a podivuhodné události, ale zelené děti byly i v tomto světě natolik zvláštní, že si zasloužily zápis. Děti navíc odmítaly jídlo, které jim vesničané nabízeli. Podle vyprávění začaly jíst až tehdy, když narazily na zelené fazole či boby. Teprve později si zvykly na běžnou stravu a jejich zelené zbarvení mělo postupně zmizet.
Chlapec podle příběhu onemocněl a zemřel. Dívka přežila, naučila se anglicky a začala vyprávět o místě, odkud prý se svým bratrem přišla. A právě její výpověď posunula celý příběh z oblasti zvláštního nálezu do říše téměř nadpřirozené záhady.
Země, kde nikdy pořádně nesvítí slunce
Dívka měla tvrdit, že pochází ze země zvané St. Martin’s Land, tedy země svatého Martina. Podle kronikářů popisovala kraj, kde slunce nesvítilo tak jako v Anglii a kde panovalo spíš šero nebo soumrak. Nedaleko od jejich domova měla být vidět jiná, světlejší země oddělená řekou. Jak se děti dostaly do Woolpitu, zůstávalo nejasné. V jedné verzi měly slyšet zvuk zvonů, zabloudit nebo projít jakýmsi přechodem, a najednou se ocitnout mezi anglickými ženci.
Je to obraz, který působí jako hotová brána do jiného světa. Zelená kůže, neznámý jazyk, země věčného šera, zvony a náhlý přechod mezi dvěma krajinami. Není divu, že pozdější čtenáři v příběhu hledali víly, podzemní říši, paralelní svět nebo dokonce mimozemšťany.
Jenže než se necháme unést moderní fantazií, je dobré zpomalit. Středověké kroniky nejsou policejní protokol. Zaznamenávají události, které autoři považovali za pozoruhodné, poučné nebo zázračné. Mohou uchovávat reálné jádro, ale zároveň ho podávají jazykem doby, která přirozeně spojovala historii, morální význam a podivuhodnost.
Proč se tomu vůbec dá věnovat vážně
Zelené děti z Woolpitu jsou zajímavé právě proto, že příběh není doložen jen jedním pozdním vyprávěním. William z Newburghu i Ralph z Coggeshallu patří mezi středověké autory, jejichž záznamy se dají porovnávat. Studie Magdaleny Madej upozorňuje, že obě verze se v detailech liší, ale sdílejí základní rámec: dvě děti se zelenou kůží se objevily ve Woolpitu, mluvily neznámou řečí a později vyprávěly o zemi odlišné od Anglie.
To ještě neznamená, že šlo o událost přesně takovou, jak ji kroniky popisují. Ale znamená to, že příběh byl ve středověku dostatečně silný, aby se dostal do písemné tradice. A právě to dělá z Woolpitu víc než jen lokální pověst pro turisty.
Moderní badatelé proto obvykle neřeší otázku „byly děti mimozemšťané?“, ale mnohem zajímavější problém: co se mohlo stát, aby z toho ve 12. století vznikl takový příběh?
Nejpozemštější vysvětlení bývá i nejsmutnější
Jedna z nejčastěji zmiňovaných možností říká, že děti mohly být cizinci nebo potomci cizinců, kterým místní obyvatelé nerozuměli. V oblasti východní Anglie žili ve středověku také vlámští přistěhovalci a někteří badatelé spojovali příběh s politickými nepokoji, násilím a přesuny obyvatel. Pokud by děti mluvily vlámsky nebo jiným místním dialektem, mohlo to pro anglické vesničany znít jako nesrozumitelná řeč.
Zelená kůže pak nemusí znamenat nic nadpřirozeného. Mohla souviset s podvýživou, nemocí nebo anémií. V minulosti se používal pojem chloróza, někdy přezdívaná „green sickness“, tedy zelená nemoc, pro stav spojovaný s bledostí a nazelenalým odstínem kůže. Moderně bychom byli s takovým vysvětlením opatrní, ale jako hypotéza dává smysl: děti mohly být vyhladovělé, vystresované, nemocné a po zlepšení stravy jejich barva postupně zmizela.
To do příběhu vnáší úplně jiný tón. Místo návštěvníků z jiného světa si můžeme představit ztracené, traumatizované děti, které se ocitly mezi lidmi, jimž nerozuměly. Jejich „jinakost“ pak nemusela být důkazem nadpřirozena, ale známkou cizoty, nemoci a sociálního zlomu.
Středověk miloval hranice mezi světy
Ani racionální vysvětlení ale nezruší sílu příběhu. Zelené děti z Woolpitu totiž dokonale zapadají do středověké fascinace hranicemi: mezi známým a cizím, lidským a nelidským, křesťanským a podivným, světem na povrchu a místy, která leží jakoby mimo běžné slunce.
Země svatého Martina je v tomto smyslu mimořádně zajímavá. Není popsaná jako peklo ani jako pohanský svět. Dívka měla podle kronik tvrdit, že její kraj je křesťanský. To je zvláštní detail. Děti nejsou úplní démoni ani nepřátelé. Jsou jiné, ale ne zcela mimo známý řád. Právě tím je příběh neklidnější. Nejde o setkání s monstrem, ale s někým, kdo je téměř jako my — jen posunutý o několik znaků stranou.
Folklor pracuje s takovými postavami často. Dítě z lesa, dítě z podzemí, dítě z jiné země, dítě, které se musí naučit jazyk komunity a přizpůsobit se jejímu jídlu. Woolpit může být historickou vzpomínkou, ale zároveň funguje jako archetypální příběh o přijetí cizince a proměně neznámého v součást vesnice.
Proč mimozemšťané přišli až později
Moderní čtenáře samozřejmě láká představa, že zelené děti byly návštěvníky z jiné planety. Je to pochopitelné. Zelená kůže, neznámý jazyk, jiný svět a náhlý příchod do Anglie vypadají jako zápletka, kterou by později převzala science fiction. Jenže mimozemské vysvětlení je spíš moderní nános než středověké jádro příběhu.
John Clark ve studii o zelených dětech a obrazu „malých zelených mimozemšťanů“ ukazuje, jak se tento starý motiv později propojoval s představami o bytostech z jiných světů. To je samo o sobě fascinující. Příběh z Woolpitu se proměnil podle toho, co se v různých dobách považovalo za nejpravděpodobnější podobu cizoty. Středověk mohl vidět zázrak, jinou zemi nebo nadpřirozenou říši. Moderní doba vidí mimozemšťany.
To ale možná vypovídá víc o nás než o dětech samotných.
Záhada, která možná není o zelené barvě
Nejzajímavější otázka u Woolpitu nakonec možná nezní: proč byly děti zelené? Možná zní: proč tento příběh přežil?
Přežil, protože má vše, co silné vyprávění potřebuje. Přichází z konkrétního místa, má zdánlivě věrohodné kronikáře, obsahuje smrt jednoho dítěte a přežití druhého, nabízí cizí jazyk, zvláštní jídlo, zemi za hranicí běžného světla i nedořečený původ. Je dost konkrétní, aby působil historicky, a dost podivný, aby se nedal uzavřít.
Možná šlo o děti cizinců. Možná o hladové uprchlíky. Možná o událost, kterou kronikářská tradice přetvořila do podoby podivuhodného znamení. A možná se nikdy nedozvíme, kde přesně končí skutečnost a začíná vyprávění.
Právě tím je Woolpit tak silný. Není to jen příběh o zelené kůži. Je to příběh o tom, jak se z lidské ztracenosti může stát legenda — a jak snadno si minulost nechává jednu část pravdy pro sebe.
Zdroje: Madej M. – The Story About the Green Children of Woolpit According to the Medieval Chronicles of William of Newburgh and Ralph of Coggeshall [1], Plumtree J. – Placing the Green Children of Woolpit [2], Overall S. – The “Green Children of Woolpit”: a weird allegory of historical transformation [3], Clark J. – “Small, Vulnerable ETs”: The Green Children of Woolpit [4], Historic UK – The Green Children of Woolpit [5], Visit Bury St Edmunds – The Green Children of Woolpit [6], img ai generated