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Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí

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Jednoho dne se v anglické vesnici Woolpit údajně objevily dvě děti, které působily, jako by přišly z jiného světa. Nerozuměly místním, odmítaly běžné jídlo a jejich kůže měla nepřirozeně zelený odstín. Příběh zaznamenali dva středověcí kronikáři — a právě proto se z něj dodnes nedá udělat jen obyčejná pohádka.
Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí

Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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