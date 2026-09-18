Cloud není připraven na válku: Zákazníci Amazon AWS přišli o svá data díky íránským útokům

Společnost Amazon Web Services (AWS) potvrdila, že část zákaznických dat uložených v jejích blízkovýchodních datacentrech je nenávratně ztracena. Jde o
přímý důsledek íránských úderů na infrastrukturu v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech z jara 2026.
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Podle aktualizace na
AWS Health Dashboard z 15. září 2026 přesáhlo fyzické poškození datacenter v Bahrajnu úroveň, na kterou jsou vícezónové redundantní služby AWS navrženy.
Společnost uvedla, že nedokáže obnovit přístup k prostředkům a datům hostovaným výhradně v regionu Middle East (Bahrain). Ke stejnému závěru dospěla i u jedné ze tří dostupnostních zón regionu Middle East (UAE), konkrétně zóny mec1-az2. Práce na obnově pokračují u regionálních zdrojů a u zbývajících zón mec1-az1 a mec1-az3. Důsledek vojenských aktivit Izraele a USA proti Íránu
Útoky souvisejí s širším konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem, který eskaloval počátkem roku 2026. Podle otevřených zdrojů zahájily
íránské drony útoky na datacentra AWS 1. března 2026, kdy byla přímo zasažena dvě zařízení ve Spojených arabských emirátech a třetí, bahrajnské, poškodila exploze v jeho blízkosti.
Íránské revoluční gardy (IRGC) se přihlásily k útokům s odůvodněním, že cíle podporovaly vojenské a zpravodajské aktivity „nepřítele“.
31. března 2026 Írán oficiálně označil osmnáct amerických technologických firem za legitimní vojenské cíle. Vedle Amazonu figurovaly na seznamu i Microsoft, Nvidia, Google, Apple, Meta, HP, Tesla, Oracle, Boeing, Cisco a IBM.
Podle dalších zpráv útoky pokračovaly, přičemž 21. července 2026 IRGC oznámily raketový úder, který měl zničit bahrajnské zařízení jako odvetu za
americký úder na íránské jaderné zařízení. Satelitní snímky Evropské kosmické agentury podle dostupných informací nezávisle potvrdily rozsah poškození. Proč selhalo AWS pod vojenským útokem Region ME-CENTRAL-1 (SAE) je tvořen třemi availability zónami a útoky vyřadily dvě z nich, konkrétně mec1-az2 a mec1-az3. Region ME-SOUTH-1 (Bahrajn) přišel o zónu mes1-az2 v důsledku lokálního výpadku napájení, poškození se však postupně rozšířilo na více zařízení v regionu. Architektura AWS je navržena tak, aby zvládla výpadek jedné zóny, nikoli koordinovaný útok na více fyzicky oddělených lokalit v témže regionu současně. Fyzické poškození zahrnovalo i sekundární škody způsobené vodou z hasicích systémů.
Případ podle analytiků z Uptime Institute představuje
první potvrzený vojenský útok na infrastrukturu hyperscale cloudového poskytovatele. Amazon AWS: Dopady na provoz a zákazníky
Výpadky se řetězily do klíčových služeb EC2, S3, DynamoDB, Lambda i RDS a následně se promítly do fungování e-commerce platforem, doručovacích a rozvozových služeb i
online plateb v oblasti Perského zálivu. AWS zákazníkům doporučila přesun provozu do jiných regionů a obnovu dat ze vzdálených záloh.
Podle společnosti většina klientů takto služby obnovila. AWS zároveň pozastavila fakturaci v postižených regionech a do konce dubna 2026 vydala zákazníkům kredity v hodnotě 150 milionů dolarů. Akcie mateřské společnosti Amazon po zveřejnění zářijové aktualizace oslabily zhruba o dvě procenta.
Strategický kontext pro Evropu ve světle ruské agrese
Případ ukazuje limity konceptu geografické redundance v podmínkách ozbrojeného konfliktu.
Datacentra rozmístěná do samostatných zón v rámci jednoho regionu mají chránit před technickými poruchami nebo přírodními katastrofami, ne nutně před koordinovaným vojenským úderem, který může zasáhnout více lokalit najednou.
Pro provozovatele datacenter i jejich zákazníky jde o signál, že v oblastech geopolitického napětí je nutné počítat s riziky, na která standardní redundantní architektury nebyly navrženy. Označení
civilní cloudové infrastruktury za legitimní vojenský cíl je zároveň precedentem, který mění vnímání kybernetické a fyzické bezpečnosti komerčních datových center v konfliktních oblastech.
AWS ani íránská strana nezveřejnily přesný rozsah zničených dat ani detailní vojenské zdůvodnění výběru cílů, některé údaje pocházejí primárně z íránských státních médií a nebyly nezávisle ověřeny.
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Trvalá ztráta dat v Bahrajnu a SAE uzavírá událost, která začala jako regionální výpadek cloudových služeb a proměnila se v případovou studii o
zranitelnosti internetové infrastruktury vůči ozbrojeným konfliktům. Pro provozovatele datacenter i jejich zákazníky jde o signál, že v oblastech geopolitického napětí je nutné počítat s riziky, na která standardní redundantní architektury nebyly navrženy.
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ARS technica, The National, TechRadar Autor/Licence fotografie: Ilustrační obrázek, Panumas Nikhomkhai from Pixabay, Free for use under the Pixabay Content License