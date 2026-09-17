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Nejděsivější zbraň nacistů zabíjela jinak, než se čekalo. Mrazivá pravda o raketách V-2

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Balistická raketa V-2 přilétala rychleji než zvuk a nešlo ji sestřelit. Doložená čísla o jejím účinku ale vypadají jinak, než jak se o ní mluví.
Balistická raketa V-2 v muzejní expozici

Balistická raketa V-2 v muzejní expozici

Zdroj: Michael Dolan/Wikimedia, CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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