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Trump vyhlásil další vítězství: USA a Grónsko uzavřely dohodu zaručující Washingtonu trvalá vojenská práva

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V pátek 18. září 2026 americký prezident Donald Trump oznámil, že USA uzavřely se Dánským královstvím a Grónskem dohodu, která jim podle něj dává trvalou kontrolu nad bezpečností ostrova.
Trump vyhlásil další vítězství: USA a Grónsko uzavřely dohodu zaručující Washingtonu trvalá vojenská práva

Trump vyhlásil další vítězství: USA a Grónsko uzavřely dohodu zaručující Washingtonu trvalá vojenská práva

Zdroj: Securitytech
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