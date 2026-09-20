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Nový kouč české reprezentace Denia skládá první kádr. Bez Schicka, Daridy i Součka

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Tři zápasy na mistrovství světa, jediný bod a hromadný odchod opor. Španělský trenér Santi Denia v pátek kolem poledne zveřejní svou první českou nominaci a německá média spekulují, že v ní najdeme i útočníka, který za národní tým nikdy nehrál.
Nový kouč české reprezentace Denia skládá první kádr. Bez Schicka, Daridy i Součka

Nový kouč české reprezentace Denia skládá první kádr. Bez Schicka, Daridy i Součka

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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