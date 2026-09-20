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Slavný Langweilův model Prahy z 19. století má digitální podobu

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Muzeum Prahy zpřístupnilo veřejnosti digitální verzi slavného Langweilova modelu Prahy z první poloviny 19. století. Aplikace, dostupná zdarma na webu muzea, umožňuje detailní prohlížení jednotlivých částí města i jejich porovnání se současnou podobou Prahy.
Slavný Langweilův model Prahy z 19. století má digitální podobu

Slavný Langweilův model Prahy z 19. století má digitální podobu

Zdroj: Muzeum Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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