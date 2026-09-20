Slavný Langweilův model Prahy z 19. století má digitální podobu

Aplikace vychází z rozsáhlého digitálního modelu vytvořeného v letech 2006–2009 pro badatelské a restaurátorské účely.
Langweilův papírový model, který Antonín Langweil vytvářel v letech 1826–1837, zachycuje více než dva tisíce budov Starého Města, Malé Strany, Pražského hradu a bývalého Židovského města. Téměř polovina z nich dnes neexistuje, protože zanikly během asanace na konci 19. století. Model je jedním z nejcennějších exponátů muzea a zároveň mimořádně citlivým artefaktem, který lze vystavovat jen v přítmí a za sklem.
„Chtěli jsme lidem dopřát možnost prohlédnout si detail jednotlivých staveb, což při vystavení vcelku nebylo možné. Papírový model z 19. století je navíc velice citlivý na světlo a jeho ochrana vyžaduje přísné klimatické podmínky, takže ho lze vystavovat pouze v přítmí a za sklem. To je pro mnohé návštěvníky omezující, a i proto jsme se rozhodli využít náš digitální model a zpřístupnit tak Langweila všem online,“ říká ředitel Muzea Prahy Ivo Macek.
Digitalizace byla mimořádně náročná. Téměř 200 odborníků nasnímalo přes 244 tisíc makrofotografií, vyvinulo nové postupy pro zpracování dat a vytvořilo 3D model o desítkách milionů bodů. Výpočetní procesy běžely nepřetržitě více než deset měsíců. Výsledný model byl optimalizován na milion polygonů a 25 GB textur.
Nová aplikace umožňuje prohlížet zjednodušenou verzi digitálního modelu na počítači i mobilu bez registrace. „Langweilův model nám umožňuje nahlédnout do Prahy tak, jak vypadala před téměř dvěma sty lety. Díky nové aplikaci si ho teď může každý jednoduše prohlédnout online a zároveň porovnat tehdejší město s jeho dnešní podobou,“ říká Tomáš Slabihoudek, radní pro kulturu hl. m. Prahy.
Do vývoje se zapojil také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a David Sedláček, vedoucí laboratoře virtuální a rozšířené reality na Katedře počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT.
„Nejrůznější modely Prahy jsou pro plánování města nezbytné, pomáhají nám porozumět jeho historické podobě i představit si jeho budoucí rozvoj. Vytvoření aplikace z Langweilova modelu byl zajímavý úkol, který doplnil další projekty, na kterých pracujeme, jako je například digitální dvojče Prahy,“ komentuje ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy Ondřej Boháč.
Aplikace je dostupná zdarma na webu Muzea Prahy.