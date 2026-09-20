Odešel z Googlu a začal prodávat kabely na Amazonu. Co stojí za produkty Anker, které si koupilo už přes 100 milionů lidí

Yangův motiv nebyl romantický sen o vlastním podnikání. Byla to frustrace. Originální příslušenství k notebookům a telefonům stálo neúměrně mnoho, zatímco levné alternativy z Číny nebudily žádnou důvěru. Yang v rozhovoru pro The Verge popsal, že chtěl obsadit přesně tuhle mezeru: nabídnout kvalitní doplňky za rozumnou cenu a prodávat je tam, kde lidé skutečně nakupují, na Amazonu. Jméno „Anker“ si vypůjčil z němčiny. Znamená kotva. Firma sama ve svých ESG materiálech uvádí více než 200 milionů uživatelů po celém světě.
Z recenzí na Amazonu rovnou do vývoje
Anker nevyrostl díky reklamě ani díky slevovým akcím. Vyrostl díky datům. Yang od začátku postavil interní systém, který systematicky sbíral zákaznické recenze na Amazonu a překládal je do konkrétních produktových změn. Cíl byl jasný: udržet průměrné hodnocení na 4,5 hvězdičky a výš. Pokud produkt klesl pod tuto hranici, tým zasáhl, upravil design, vyměnil komponentu nebo přepracoval balení.
Amazon přitom nebyl jen prodejní kanál. Byl akcelerátorem. Marketplace dal malé čínské firmě okamžitý přístup k milionům zákazníků v USA a Evropě bez nutnosti budovat vlastní distribuci. A funguje to dodnes: podle výroční zprávy za rok 2025 tvořil Amazon 52,29 % celkových tržeb firmy. Online kanály dohromady pak 70,22 %. Anker je i po patnácti letech existence primárně internetová značka.
Dům značek, ne jen kabely
Z nabíječek a powerbank Anker postupně vybudoval celou skupinu samostatných značek. Dnes pod hlavičku Anker Innovations spadají čtyři klíčové brandy:
- Anker – nabíjení, kabely, GaN adaptéry, powerbanky
- soundcore – bezdrátové reproduktory a sluchátka
- eufy – chytré zabezpečení, robotické vysavače, domácí úložiště energie
- Nebula – přenosné projektory
K tomu se od března 2025 přidala značka eufyMake (dříve AnkerMake), zaměřená na 3D tisk. Celkové tržby skupiny za rok 2025 dosáhly 30,5 miliardy jüanů, přičemž 96,62 % pocházelo ze zahraničí. Anker je tedy čínská firma téměř výhradně orientovaná na export. Podle dat Euromonitoru byl šest let v řadě (2020–2025) globální jedničkou v mobilním nabíjení podle maloobchodní hodnoty.
Bezpečnostní stíny, které nelze přehlížet
Silná značka neznamená bezchybnou značku. V roce 2025 Anker vyhlásil globální dobrovolné stažení pěti modelů powerbank, konkrétně A1257, A1647, A1652, A1681 a A1689. Důvodem byl problém s lithium-iontovými články od jednoho dodavatele. Americká CPSC evidovala 33 hlášených incidentů požáru nebo exploze, čtyři drobná popálení a jednu významnou škodu na majetku.
Anker na situaci reagoval veřejně: zřídil globální stránku pro stažení výrobků s regionálním postupem i pro Českou republiku, nabídl výměnu, vrácení peněz nebo dárkovou kartu. Některé starší akce tohoto typu, například model PowerCore 10000 A1263, se týkaly výhradně amerického trhu. Proto má smysl vždy ověřit konkrétní model a sériové číslo na oficiálních stránkách.
Co to znamená pro českého kupujícího
V Česku jsou produkty Anker běžně dostupné: široký výběr powerbank, reproduktorů soundcore i dalšího příslušenství najdete třeba na Alza.cz. Cenový rozptyl je přitom velký: soundcore Select4 Go pořídíte za 549 Kč, soundcore Boom 2 Plus vyjde na zhruba 3 500 Kč.
Při reklamaci platí v EU dvouletá zákonná záruka, kterou řeší prodejce, nikoli výrobce, což připomíná i Česká obchodní inspekce. Anker navíc u přímých nákupů provozuje vlastní záruční proces s online formulářem pro evropské zákazníky.
Anker není „další levná čínská značka“
Hrubá marže 45,07 % za rok 2025 prozrazuje, že Anker dávno neprodává komoditní zboží za dumpingové ceny. Srovnejte si to: Apple nabízí jednoduchý 20W USB-C adaptér za zhruba 450 Kč, Samsung 45W adaptér s kabelem za přibližně 1 150 Kč. Anker se proti nim vymezuje šíří portfolia: GaN technologie, více portů, proprietární PowerIQ, které rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí nabíjecí profil. Oproti konkurentům, jako je Baseus, zaměřený čistě na příslušenství, nebo Xiaomi, které nabíjení řeší jako okrajovou součást obřího ekosystému, si Anker drží unikátní pozici: z příslušenství vybudoval celý dům značek, ale nabíjení zůstává jeho jádrem.
Steven Yang odešel z Googlu, protože viděl díru na trhu. Patnáct let poté jeho firma dodává produkty stovkám milionů lidí a Amazon jí stále generuje víc než polovinu tržeb. Kotva drží.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík