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Odešel z Googlu a začal prodávat kabely na Amazonu. Co stojí za produkty Anker, které si koupilo už přes 100 milionů lidí

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Pracoval v Googlu, kde získal i prestižní ocenění. V roce 2011 odešel a založil Anker, firmu, která začala prodejem náhradních baterií a kabelů na Amazonu.
Rozbočovač USB-C Anker

Rozbočovač USB-C Anker

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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