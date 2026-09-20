5 důvodů, proč si zajít do kina na Call. Skvělé herecké výkony i mrazivě vypointovaný závěr

Hlavní část filmu se odehrává v reálném čase a stojí na živém dialogu
Snímek rámuje snahu Adama (Daniel Šváb), padesátiletého otce rodiny, zažít dobrodružství při erotickém callu. Camgirl Lada (Johana Nováčková) mu ale připraví jiný nezapomenutelný zážitek. Především ale snímek staví na slovní výměně, která začíná banálně, postupně se nicméně mění v něco intenzivnějšího a temnějšího. Dialog přitom zůstává neustále živý, vyvíjí se, proměňuje a vtahuje diváka několika způsoby. Na začátku zdůrazňuje směšnost a trapnost, jakou pociťuje hlavní hrdina, postupně ale eskaluje nejdříve do erotického dusna, které se zvrhne v poměrně drsný psychologický thriller. Během jedné hodiny se atmosféra naprosto převrátí, a to tak, že změna nepůsobí rušivě ani náhle. Intenzitě pomáhá nebývale krátká stopáž, snímek totiž trvá 61 minut.
Opírá se o skvělé herce
Tomu pomáhají herecké výkony všech zúčastněných, zejména Daniela Švába a Johany Nováčkové. Šváb vystřídá několik hereckých poloh během necelé hodiny, kdy vede rozhovor s Ladou. Podle režiséra filmu Matěje Balcara se mu na jeden zátah povedlo zahrát 18 minut dialogu bez jediné chyby a ve filmu jsou jeho schopnosti dost patrné. Stejně tak u Nováčkové, která dokáže během krátkého okamžiku působit přitažlivě, provokativně, znepokojivě i zranitelně zároveň.
Neustále se snaží diváka překvapit
Dialog se během vyprávění stále vyvíjí a s každým bodem obratu se odhalí nečekaná okolnost, která nutí diváka zpětně přepisovat to, co věděl dosud. A pak ho k tomu přiměje znovu. Snímek zprvu vypadá, že jeho figury jsou jednoduché a předvídatelné, pak ale odhaluje stále nové vrstvy jejich charakteristik a ukazuje je jako plastické a zajímavé postavy. Přitom nenechává vše jen na dialozích, postupně odhaluje nové okolnosti celého problému.
Kombinuje humor s psychologickým dramatem
Call se velmi často tváří jako komedie, přičemž humor zakládá na tom, do jak trapných situací se Adam dostává a jak neohrabaně začíná titulní call. Postupně se nálada filmu mění a zahušťuje, nicméně komická rovina funguje v tom, jak Adam reaguje na situaci. Obě nálady se ale vzájemně neruší, snímek funguje jako thriller i jako cringe komedie.
Má společenský přesah, aniž by působil moralisticky
Podle režiséra a scenáristy Matěje Balcara je film o velkém neduhu současné západní společnosti – rychlých soudech a tendenci páchat veřejný lynč, přestože k obžalobě máme minimum informací. Převést tuto myšlenku do sociálně kritického filmu by podle něho působilo didakticky, a jako mnohem lepší mu přišlo vytvořit příběh v rámci jedné rodiny. Myšlenku film skvěle rozvíjí během několika málo dialogů, přičemž ve svém závěru nechává mrazivou pointu. Call tak skvěle funguje jako thrillerová jednohubka, která diváka přiměje přemýšlet i poté, co jej uzemní výborně vypointovaný závěr.
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Zdroj: Kinobox