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5 důvodů, proč si zajít do kina na Call. Skvělé herecké výkony i mrazivě vypointovaný závěr

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Tento týden v kinech uvidíme český thriller Call. Jeho hrdina na začátku udělá nešťastné rozhodnutí využít služeb camgirl a prožije nejhorší den svého života. Call je snímek, který se vyplatí vidět, a máme k tomu minimálně pět dobrých důvodů.
5 důvodů, proč si zajít do kina na Call. Skvělé herecké výkony i mrazivě vypointovaný závěr

5 důvodů, proč si zajít do kina na Call. Skvělé herecké výkony i mrazivě vypointovaný závěr

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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