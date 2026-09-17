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Československý kulomet přesvědčil Brity. Bez něj by nebyl Bren

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Lehký kulomet ZB 26 patří k nejúspěšnějším výrobkům meziválečného československého zbrojního průmyslu. Vyvážel se do řady zemí a jeho další vývoj přesvědčil i náročné Brity.
Československý lehký kulomet ZB 26 vystavený v muzeu

Československý lehký kulomet ZB 26 vystavený v muzeu

Zdroj: Panzer VI-II/Wikimedia CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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