Petr Pavel u korunovačních klenotů naprosto zostudil svého předchůdce: Fotografie české občany přímo nadchly

Po letech, kdy se s Hradem spojovaly spíš trapné obrazy než státnická zdrženlivost, je Petr Pavel příjemným osvěžením.
Na Pražském hradě se letos české korunovační klenoty vyzvedávaly toto pondělí, tedy 14. září, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali. Veřejnost se na ně pak bude moci přijít podívat od 19. do 28. září. Podle informací, které zveřejnil Pražský hrad, jde už o třetí ročník výstavy zaštítěný Petrem Pavlem. A žádné vstupné se ani tentokrát platit nebude. Při pohledu na letošní ceremoniál jsme se přitom v redakci nemohli vyhnout srovnání vystupování prezidenta Pavla s některými jeho předchůdci.
Reprezentace, která na sebe zbytečně nestrhává světlo
Prezident při letošním ročníku připomněl, že výstava má podtitul Habsburkové 500. Věnuje se osudům klenotů od nástupu Ferdinanda I. na český trůn v roce 1526 až do konce 18. století. Pavel o tom psal také na svém profilu na síti X, kde uvedl, že klenoty „nepatří nikomu, a přitom patří nám všem“. Na jeho vystupování je přitom z našeho pohledu zajímavé hlavně to, že vedle tak silného symbolu české státnosti nemá potřebu být středem pozornosti.
V redakci In-Lifestyle jsme si nemohli nevšimnout jedné věci, která u českých prezidentů nebývá zas tak úplnou samozřejmostí. Při slavnostním aktu totiž nepřebíjí instituci vlastní osobou. U korunovačních klenotů je to mnohem cennější chování, než se může zdát z televizního záběru. Ceremonie má být přesná, klidná, trochu i strohá. Nemá to být osobní představení s prezidentem v hlavní roli.
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Ve srovnání s minulostí je ten rozdíl nepřehlédnutelný
Je na místě říct otevřeně, že jde čistě o náš pohled. Když se dnes mluví o důstojnosti Hradu, řadě lidí se z naší zkušenosti vybaví chtě nechtě i starší momenty, především z éry Miloše Zemana, které se snad ani nedají zapomenout. Nechvalně známý obraz veřejného vystoupení, při němž prezident působil viditelně indisponovaně, následně Hrad omlouval virózou. Nebýt jeho kladného vztahu k alkoholu, možná by se kolem jeho indispozice nerozvinuly tak silné spekulace. A podobné výjevy se do paměti veřejnosti vryjí na dlouhou dobu.
Po roce jsme znovu vynesli korunovační klenoty z Korunní komory. — Petr Pavel (@prezidentpavel) September 14, 2026
Letošní výstava připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Za jejich vlády korunovační klenoty hned několikrát opustily Prahu. Jejich putování symbolicky odráželo proměny tehdejšího uspořádání monarchie… pic.twitter.com/5X33NHeTwk
I proto Pavel u korunovačních klenotů působí jako zřetelná úleva. Obava z trapnosti, která by obletěla celý svět, je tady minimální. Klenoty se navíc mohou vyjmout pouze ve chvíli, kdy se sejde všech sedm klíčníků, jak už dříve připomněla ČT24. Ten detail není jen ceremoniální ozdoba. Připomíná, že nejde o běžnou kulturní akci na Hradě, ale o jeden z nejsilnějších státních rituálů, které země má.
Estetika v tom hraje roli, ale nejde jen o ni
Rozhodnutí vystavovat korunovační klenoty každoročně padlo už dřív a zájem veřejnosti, jehož jsme si všimli i my, ukazuje, že to nebyl nesmyslný krok. V roce 2024 si klenoty prohlédlo přes 46 600 návštěvníků, což je úctyhodné číslo. Letos Hrad znovu počítá s vysokým zájmem.
Rozdíl oproti minulým rokům se dá popsat poměrně jednoduše. Důstojnost se nepozná dle slavnostních vět v prohlášení, ale podle toho, zda stát v důležité chvíli nepůsobí nejistě nebo trapně. U korunovačních klenotů se letos nic takového neodehrává. Po zkušenostech z minulosti můžeme tentokrát zůstat zcela klidní.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Petr Pavel u korunovačních klenotů „zahanbil“ svého předchůdce: Oproti Zemanovi reprezentoval s grácií byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.