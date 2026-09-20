Tvarohovo-makový koláč s višněmi je dokonale vláčný a šťavnatý moučník, kterým nepohrdne žádný člen rodiny

Tenhle tvarohovo- makový koláč s višněmi peču na velkém plechu hlavně tehdy, když je dopředu jasné, že u stolu nezůstaneme jen dva. A upřímně, i ve chvíli, kdy chci mít něco schovaného na další den. Dole je pevnější kakaový korpus, na něm vysoká tvarohová vrstva, potom mák spařený v mléce a navrch višně v tenké želatině. Na pohled působí skoro slavnostně, práce s ním ale není nijak přehnaná. Z plechu 28 × 38 cm navíc vyjde dost řezů i pro větší společnost.
se postará o Tvaroh vláčnost, mák přidá sytější chuť a višně nahoře tomu dají kyselkavý švih. Koláč je dobré připravit s předstihem, klidně večer po práci. Přes noc se zpevní, si sedne a při krájení pak vrstvy želatina vypadají podstatně lépe. To je u podobných řezů docela znát.
Můj tip: Pokud máte tvaroh řidší, nečekejte, že se to v troubě nějak samo spraví. Místo 2 lžic škrobu dejte raději 3 lžíce. Není to velká úprava, ale u tvarohových řezů často rozhoduje o tom, jestli po vychladnutí drží pěkný tvar, nebo se začnou na talíři pomalu sesouvat. Recept na tvarohově-makový koláč s višněmi
Počet porcí: zhruba 20-24 kousků Plech: 28 × 38 cm Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na kakaové těsto 350 g hladké mouky 2 vejce 130 g moučkového cukru 160 g studeného másla 2 lžíce kakaa 1 lžička soli 12 g prášku do pečiva 20 g vanilkového cukru Maková nádivka 130 g mletého máku 140 ml mléka 50 g kokosu 3 lžíce cukru krystal 1 lžíce kukuřičného škrobu 2 vejce kůra z 1 citronu Tvarohová nádivka 1 kg hrudkového tvarohu 200 g cukru krystal 3 vejce 2 lžíce kukuřičného škrobu 20 g vanilkového cukru kůra z 1 citronu Višňová vrstva 500 g višní 500 ml vody 2 lžíce cukru 10 plátků želatiny Postup přípravy koláče s višněmi, mákem a tvarohem
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku, vanilkový cukr, prášek do pečiva, moučkový cukr, kakao a sůl. Promíchejte je. Kakao se umí v míse držet v tmavých ostrůvcích, takže mu dejte trochu času, ať se ve směsi opravdu rozptýlí.
2. Přidejte
studené máslo nakrájené na kostky a prsty nebo v robotu z něj udělejte drobenku. Pak přilijte rozšlehaná 2 vejce a těsto rychle spojte. Dlouhé hnětení mu neprospěje. Hotové těsto dejte na 30 minut do lednice. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Hotové těsto dáme zchladit do lednice.
3. Mezitím připravte
makovou nádivku. V menším hrnci zahřejte mléko s cukrem skoro k varu a horkou tekutinou zalijte mletý mák. Promíchejte a nechte pár minut stát. Mák mezitím změkne a nasaje mléko. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Makovou nádivku necháme pár minut odležet.
4. Do vlažné makové směsi vmíchejte
kokos, 2 vejce, kukuřičný škrob a nastrouhanou citronovou kůru. Náplň má být roztíratelná, ne tekutá. Když drží na lžíci a pomalu sklouzává, je to zhruba ono.
5. V jiné míse promíchejte
tvaroh, cukr krystal, vanilkový cukr, 3 vejce, kukuřičný škrob a citronovou kůru. Pokud tvaroh pouští víc vody, přidejte trochu škrobu navíc. Náplň pak po upečení lépe drží a řez se tolik nebortí. Troubu předehřejte na 180 °C
6. Plech
28 × 38 cm vyložte pečicím papírem. Těsto rozválejte mezi dvěma archy papíru, případně rovnou na spodním, a přeneste ho na plech. U krajů ho prsty dorovnejte, tam se těsto většinou nechová úplně vzorně.
7. Na kakaový základ rozetřete
tvarohovou nádivku, pokud možno do rovnoměrné vrstvy. Plech vložte do trouby a pečte asi 30 minut při 180 °C. Tvaroh se má lehce zatáhnout a zpevnit, ne úplně dopéct do sucha. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Tvarohovou nádivku natřeme na těsto a zapečeme.
8. Plech opatrně vytáhněte z trouby. Na předpečenou tvarohovou vrstvu naneste
makovou nádivku a koláč vraťte zpátky. Pečte ještě přibližně 25 minut. Povrch má být na dotek pevný, ale neměl by ztvrdnout. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Na zapečený koláč dáme makovou nádivku a dopečeme.
9. Upečený koláč nechte pořádně vychladnout. Tady se spěchání moc nevyplácí. Na teplém povrchu by
želatinová vrstva nemusela držet správně a část tekutiny by se mohla vsáknout do náplně.
10.
Plátkovou želatinu připravte podle návodu na obalu. Většinou se nejprve nechá nabobtnat ve studené vodě. V kastrůlku zahřejte vodu s cukrem, odeberte trochu teplé tekutiny, rozmíchejte v ní změklou želatinu a potom ji vraťte zpátky k celému množství.
11. Do želatinové směsi přidejte
višně a opatrně promíchejte, aby se ovoce zbytečně nepotrhalo. Pokud používáte kompotované višně, nechte je předem opravdu dobře okapat. Směs rozložte na vychlazený koláč a povrch lehce srovnejte. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Želatinu s višněmi rozložíme na vychladnutý koláč a zarovnáme.
12. Koláč dejte alespoň na
2 hodiny do lednice, ještě jistější je nechat ho chladit přes noc. Podávejte dobře vychlazený, nakrájený na řezy. V lednici bez potíží vydrží do druhého dne a často je právě po odležení nejlepší. Rady z redakční kuchyně U mražených višní počítejte s tím, že pustí víc šťávy. Nechte je povolit a přebytečnou tekutinu slijte, jinak bude horní vrstva zbytečně řídká. Citronová kůra má v makové i tvarohové náplni svoje místo. Koláč díky ní nepůsobí tak hutně a chuť je o něco čistší. Na krájení vezměte delší ostrý nůž. Po každém řezu ho otřete, hlavně kvůli želatině a tvarohu. Řezy pak vypadají výrazně upraveněji.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Dobré Recepty od Agi