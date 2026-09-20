Na Česko se valí zima. ČHMÚ zveřejnil termín, kdy udeří

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Sobotní odpoledne s teplotami mezi 19 až 24 stupni a jasnou oblohou bylo posledním příjemným dnem letošního babího léta. Od neděle se nad Česko valí studená fronta, která s sebou přináší výrazné ochlazení, déšť a silný vítr. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu varují, že uprostřed týdne nás čekají první přízemní mrazíky letošní sezóny.
Nedělní den začne ještě relativně mile – na jižní Moravě teploměry ukážou až 25 stupňů. Od severozápadu se však během odpoledne začne situace dramaticky měnit. Přibude mraků, objeví se přeháňky a vítr se stočí na severozápad, což otevře cestu chladnému vzduchu z Atlantiku.
Kombinace deště a klesajících teplot přinese pocit, že léto definitivně skončilo. Večerní procházky v lehkém oblečení už nebudou možné – čas vytáhnout teplé vrstvy a bundy.
Pondělí prověří připravenost šatníků
Začátek pracovního týdne bude probíhat v ryze podzimním duchu. Denní maxima klesnou na pouhých 13 až 18 stupňů, což představuje propad o více než pět stupňů oproti víkendu. Ochlazení navíc umocní čerstvý severozápadní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu.
Pocitová teplota bude ještě nižší než skutečná – kombinace chladu a větru vytvoří nepříjemné podmínky, na které si musí zvyknout zejména ti, kdo ještě minulý týden nosili kraťasy a trička. V úterý se situace příliš nezmění, na severu a severovýchodě navíc přetrvají občasné přeháňky.
Zahrádkáři by měli být ve střehu. Právě v těchto dnech je vhodné sklízet citlivější plodiny a chránit rostliny před chladem, protože nejhorší teprve přijde.
Středa přinese nejchladnější ráno roku
Zlomový okamžik nastane ve středu ráno, kdy meteorologové očekávají nejnižší teploty z celého týdenního výhledu. Noční minima klesnou na 2 až 7 stupňů a na povrchu terénu se ojediněle vyskytnou přízemní mrazíky. Nejvíce ohrožené budou údolní polohy a mrazové kotliny, kde teploty těsně nad povrchem půdy klesnou pod bod mrazu.
Zajímavou shodou okolností právě ve středu 23. září ve 2:05 nastává podzimní rovnodennost a oficiálně začíná astronomický podzim. Den a noc budou mít stejnou délku a přírodě i lidem to jasně připomene, že léto definitivně ustoupilo chladnějšímu období.
Přes den se při jasné až polojasné obloze vzduch prohřeje na 14 až 19 stupňů, ranní mrazíky však budou nezvykle ostré a připomenou, že podzim převzal plnou kontrolu. Zahrádkáři by měli chránit citlivé rostliny, protože mráz může poškodit zejména rajčata, papriky a okrasné květiny.
Od čtvrtka do soboty zůstane počasí klidnější, byť stále chladné. Noční teploty se udrží mezi 3 až 8 stupni, odpolední maxima vystoupají na 16 až 21 stupňů. Severovýchod Česka může zpočátku provázet větší oblačnost a místní srážky, zbytek území však čeká převážně polojasná obloha.
Podzimní ochlazení se neomezí pouze na několik dní, ale zůstane s námi po celý zbytek nadcházejícího týdne. Letní oblečení můžete definitivně uložit do skříně – čas na teplé svetry, bundy a možná i první zatopení v domácnostech.
Zdroje článku: tn.nova.cz, chmi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová