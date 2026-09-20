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Takové nedělní vysílání se jen tak nevidí. Česká televize kvůli velké události mění program

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Nedělní program České televize dostává 20. září nezvyklou podobu. ČT24 na dvě hodiny opustí běžný zpravodajský rytmus a nabídne souvislý živý přenos přímo z ostravského letiště. Důvodem jsou Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které letos přivážejí techniku a účastníky ze čtrnácti zemí. Diváci se přitom nemusí spoléhat pouze na televizní obrazovku, celé vysílání bude dostupné také prostřednictvím iVysílání.
Takové nedělní vysílání se jen tak nevidí. Česká televize kvůli velké události mění program

Takové nedělní vysílání se jen tak nevidí. Česká televize kvůli velké události mění program

Zdroj: redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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