Takové nedělní vysílání se jen tak nevidí. Česká televize kvůli velké události mění programPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Takové nedělní vysílání se jen tak nevidí. Česká televize kvůli velké události mění program
Nad severním pólem se v těchto týdnech začíná formovat nový polární vír pro zimní sezonu 2026/2027. Jeho...
Září ještě zdaleka neřeklo poslední slovo. Po přechodném ochlazení se má počasí v Česku znovu výrazně...
Místo poklidného dopoledne u moře sledovali turisté na Krétě scénu, kterou by spíše čekali ve vojenském...
Dovolená na Krétě skončila tragicky pro 60letého turistu z Velké Británie. Muže ve čtvrtek vytáhli bez...
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