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Jak snadno oloupat rajčata krok za krokem. Je to snazší, než byste čekali

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Slupka na rajčatech dokáže pokazit jinak dokonale hladkou omáčku, polévku i domácí kečup. Přitom není nutné se s ní dlouho trápit nožem. Existuje jednoduchý trik s horkou a studenou vodou, díky kterému jde dolů téměř sama.
Jak snadno oloupat rajčata krok za krokem. Je to snazší, než byste čekali

Jak snadno oloupat rajčata krok za krokem. Je to snazší, než byste čekali

Zdroj: GlimHux02 / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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