Jak snadno oloupat rajčata krok za krokem. Je to snazší, než byste čekali

Rajčata patří k surovinám, které dokážou v kuchyni nezkušené hospodyňky potrápit úplně zbytečně. Nakrájet je není problém, rozmixovat také ne, ale ve chvíli, kdy recept požaduje rajčata bez slupky, mnozí začnou přemýšlet, zda tento krok raději nevynechat. Jenže právě slupka může v některých pokrmech vadit. V rajčatové omáčce zůstávají její kousky, v jemné polévce mohou působit rušivě a při delším vaření se mohou oddělovat od dužiny.
Zbavit se slupky není nic složitého a nejde o žádnou složitou kuchařskou techniku. Potřebujete jen hrnec nebo konvici s vroucí vodou, mísu se studenou vodou a ostrý nožík. Celý trik spočívá v tom, že rajče na několika místech narušíte, krátce zahřejete a následně rychle zchladíte. Teplo pomůže slupce oddělit se od dužiny a studená voda proces okamžitě zastaví. Podle publikovaných rad stačí rajčata ve vroucí vodě nechat obvykle jen 30 až 45 sekund. spařená rajčata | Zdroj: SHARKY PHOTOGRAPHY / Shutterstock Vyberte správná rajčata
Ideální jsou zralá, ale stále pevná rajčata. Neměla by být příliš měkká, protože při spařování by se mohla snadněji poškodit. U většího množství rajčat se vyplatí pracovat po dávkách, aby měla všechna dostatek prostoru a voda zůstala skutečně horká. Rajčata nejprve omyjte a zkontrolujte.
Potom na jejich spodní straně ostrým nožem udělejte malý křížek. Nemusíte řezat hluboko. Cílem není rajče rozříznout, ale pouze narušit tenkou slupku. Právě v místě křížku se později začne odlupovat.
Připravte si studenou lázeň předem
Tohle je drobnost, na kterou se vyplatí myslet.
Nejdříve si připravte mísu se studenou vodou a ideálně do ní přidejte několik kostek ledu. Měla by stát hned vedle sporáku, protože po vyjmutí z vroucí vody potřebují rajčata rychlé ochlazení. Navíc se vyhnete riziku, že si uděláte v kuchyni nepořádek.
Důležité je tedy krátké spaření a následné prudké zchlazení. Praktické je připravit si ledovou lázeň ještě před vložením rajčat do horké vody. Rajčata ponořte do vroucí vody
Dejte vodu do většího hrnce a přiveďte ji k varu. Rajčata pak opatrně vložte do vody. Nemusíte je v ní držet dlouho. Jakmile se v místě naříznutého křížku začne slupka krabatit a odchlipovat, je čas je vyndat.
Když rajčata necháte ve vroucí vodě zbytečně dlouho, nezačnete loupat snadněji, ale můžete získat měkkou a rozvařenou zeleninu, která se bude při dalším zpracování rozpadat.
Jakmile se křížek otevře, není důvod čekat. Hned do studené vody
Vyndejte rajčata děrovanou naběračkou nebo jiným náčiním, které umožní vodu rychle slít, a okamžitě je přesuňte do připravené studené lázně.
Rajčata nechte chvíli zchladnout. Neměla by být nebezpečně horká, když na ně dáte prsty. Současně není potřeba čekat několik minut, jde především o rychlé zastavení tepelného procesu.
A teď přijde ta překvapivě snadná část
Vezměte rajče do ruky a začněte slupku stahovat od místa, kde jste udělali křížek. U správně spařeného rajčete by měla jít dolů velmi snadno. Často ji můžete stáhnout prsty, případně si pomoci špičkou malého nože.
A přesně v tom spočívá celý kuchyňský trik. Nemusíte rajče složitě okrajovat po centimetrech. Slupka, která se ještě před chvílí pevně držela dužiny, se začne odlupovat jako tenká fólie. Apetit dokonce uvádí, že při správném postupu lze slupku stáhnout téměř jedním tahem.
Když někde zůstane malý kousek, není nutné rajče znovu spařovat. Stačí si pomoci nožíkem. U opravdu zralých rajčat jde celý proces často ještě snadněji.
Proč se rajčata vlastně loupou?
Není to jen kuchařský rozmar. Oloupaná rajčata se hodí všude tam, kde chcete získat jemnější a hladší strukturu. Loupaná rajčata jsou ideální pro omáčky, polévky, zavařování celých rajčat nebo velmi jemné omáčky, kde by slupka mohla vadit.
Typickým příkladem je domácí rajčatová omáčka. Dužina se během vaření rozpadne, ale slupky mohou zůstat v podobě drobných svinutých kousků. U rustikální omáčky to nemusí být vůbec problém, ovšem u hladkého suga nebo jemné polévky může být výsledek výrazně příjemnější bez nich. Stejný postup se používá také při přípravě některých receptů na rajčatové pyré.
Existuje i způsob pro ty, kteří nemají rádi vaření
Další překvapivou možností je mrazák. Zralá celá rajčata se uloží do sáčku a zmrazí. Po rozmrazení se slupka uvolní natolik, že ji lze jednoduše stáhnout. Výhoda je jasná, žádný hrnec s vroucí vodou, žádné spařování a žádná práce kolem sporáku. Nevýhodou je naopak to, že tento způsob musíte naplánovat dopředu. miska špaget s bohatou rajčatovou omáčkou | Zdroj: narcisacoca / Shutterstock Co je dobré vědět
Na trhu najdete celou plejádu semínek rajčat. Pečlivě zvažte výběr.
Na vaření jsou vhodná rajčata s menším obsahem vody a s tlustou dužinou. Některé odrůdy jsou pro vaření přímo určené. Při tepelném zpracování potom nemusíte řešit dlouhé vaření, kterým se zbavíte uvolněné šťávy. Stejně tak existují odrůdy vhodné hlavně pro přípravu salátů.
Zdroje článku:
apetitonline.cz/, thekitchn.com, bonappetit.com, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková