Seniorka si koupila obyčejné pečivo. Až po dvou týdnech zjistila, kolik za něj ve skutečnosti zaplatila

Žena, jejíž skutečné jméno švýcarská média nezveřejnila, si na konci července zašla do veganské pekárny Bakery Bakery na hlavním nádraží ve Winterthuru. Koupila si tam své oblíbené ořechové pečivo a u pokladny zaplatila kartou stejně jako mnohokrát předtím. Terminál platbu přijal, žena odešla a v tu chvíli neměla důvod předpokládat, že se stalo něco neobvyklého. Ve skutečnosti však její účet zatížila transakce ve výši 1 612,14 švýcarského franku, tedy v přepočtu zhruba 41 tisíc korun.
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Na vysokou částku se přišlo až po dvou týdnech
Neobvyklé platby si seniorka sama bezprostředně nevšimla. Až přibližně o dva týdny později její bankovní výpis procházela pracovnice organizace Pro Senectute, která ve Švýcarsku poskytuje poradenství a pomoc starším lidem. Právě ona si všimla vysoké částky spojené s pekárnou. Žena se následně obrátila na banku, ta ji však odkázala přímo na provozovatele obchodu. U platby potvrzené prostřednictvím terminálu totiž bylo nutné nejprve zjistit, jak přesně k transakci došlo.
Místo spropitného zřejmě zadala něco úplně jiného
Vysvětlení se nakonec skrývalo v samotném platebním terminálu. Zákazník si při platbě může vybrat spropitné nejen procentuálně, ale také zadáním vlastní částky. Podle zástupkyně pekárny je pravděpodobné, že seniorka právě v tomto okamžiku považovala výzvu na obrazovce za žádost o zadání PIN kódu. Čísla, která zadala, proto systém nevyhodnotil jako bezpečnostní kód ke kartě, ale jako výši částky. Výsledkem byla platba 1 612 franků za jediné pečivo.
Peníze se přitom nedostaly ani k pekárně
Celý případ byl ještě komplikovanější tím, že vysokou platbu neměla ve svém účetním systému ani samotná pekárna. Po konzultaci s provozovatelem platebního terminálu se ukázalo, že částka byla sice z bankovního účtu zákaznice skutečně odečtena, kvůli technické chybě při přenosu dat se však neobjevila v pokladním systému ani na bankovním účtu provozovny. Právě proto si pracovníci pekárny mimořádně vysoké transakce sami nevšimli a nemohli ženu kontaktovat krátce po nákupu.
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Vrácení desítek tisíc se nakonec podařilo
Pekárna začala případ řešit společně s poskytovatelem platebního terminálu a seniorka nakonec o peníze nepřišla. Celých 1 612,14 franku jí bylo vráceno, kvůli prověřování technického problému však k refundaci došlo až na konci srpna. Provozovatelé systému se následně začali zabývat také závadou, která způsobila, že se transakce správně nepropsala do systému pekárny.
Sama seniorka vzala nepříjemnou zkušenost s nadhledem a připustila, že jí placení kartou někdy dělá potíže. Vedoucí pobočky později za pomoc při řešení celé situace dokonce poděkovala kyticí. Do budoucna ale udělala jednoduché rozhodnutí. Drobné nákupy a své oblíbené pečivo chce raději znovu platit hotově. Případ zároveň připomíná, že před definitivním potvrzením platby kartou se vyplatí vždy zkontrolovat nejen výslednou částku, ale také to, co po zákazníkovi terminál v daném okamžiku skutečně požaduje.
tn.nova.cz, beobachter.ch