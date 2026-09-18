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Nové solární panely dokážou vyrábět elektřinu i 10 metrů pod vodou

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Solární panely si většina lidí spojuje především se střechami domů, poli nebo jinými místy, kde mají k dispozici co nejvíce slunečního světla. Vědci ale nyní ukázali, že by mohly najít využití i v prostředí, kde by je většina lidí rozhodně nečekala. Nový výzkum totiž ukazuje, že speciálně navržené solární články dokážou vyrábět elektřinu i v hloubce až 10 metrů pod vodní hladinou.
Nové solární panely dokážou vyrábět elektřinu i 10 metrů pod vodou

Nové solární panely dokážou vyrábět elektřinu i 10 metrů pod vodou

Zdroj: Shutterstock
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