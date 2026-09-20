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Alza vyrobila svítilnu, kterou nechceš. Otestovali jsme Campgo Rebound 650

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Otestovali jsme svítilnu Campgo Rebound 650 od Alza.cz. Zapuštěné tlačítko, nevyměnitelný akumulátor i nespolehlivý magnet. Zjistěte, jak dopadla svítilna za 599 Kč.
Alza vyrobila svítilnu, kterou nechceš. Otestovali jsme Campgo Rebound 650

Alza vyrobila svítilnu, kterou nechceš. Otestovali jsme Campgo Rebound 650

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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