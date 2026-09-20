Alza vyrobila svítilnu, kterou nechceš. Otestovali jsme Campgo Rebound 650

Alza představila dvě nové svítilny označené Lookout 360 a Campgo Rebound 650, obě pod svou privátní značkou Campgo. Označení již na první pohled napovídá, že se nebude jednat o žádnou taktickou svítilnu, ale i tak jsme se rozhodli jednu z nich otestovat. Volba padla na Rebound 650 vybavený jednou diodou CREE XP-G3.
Většina alzáckých věcí je okamžitě skladem, takže se svítilna objevila během několika hodin v Alza boxu.
⚙️ Vybalení a první naštvání
Rebound 650 dorazil v kartonové krabičce se základními popisky toho, co se v ní skrývá. Kromě samotné svítilny s již nasazeným poutkem obsahuje balení také adaptér na 3 tužkové baterky AAA, USB-C kabel a stručný návod.
Černý letecký hliník Reboundu 650 vypadá velmi kvalitně, ale již při rozbalování se stalo něco, na co nejsem z testů svítilen Fenix, Ledlenser a dalších zvyklý. Okolo základny svítilny byla
žlutá nálepka upozorňující na nutnost vyndání záslepky mezi akumulátorem a kontakty.
Bohužel nálepka je nekvalitní a nechává
na těle svítilny kusy papíru a lepidla. Prvních 5 minut jsem tak strávil snahou o jejich likvidaci. Povedlo se, takže se můžeme podívat na technické údaje. Světelný zdroj: 1× LED, CREE XP-G3 Světelný tok: 650 lm (max.) Svítivost: 13 000 cd Maximální dosvit: 230 m 5 režimů svícení: 20%, 40%, 100%, SOS a stroboskop Zdroj: akumulátor 18650 s kapacitou 2 200 mAh nebo 3x AAA baterie Maximální výdrž: 18 h (na nejnižší/úsporný režim), doba svícení na max. výkon: 4 h Doba nabíjení: 3 h Konektor: USB-C Funkce powerbanky přes vestavěný USB-C konektor v základně svítilny. 🛠️ Campgo Rebound 650: Ergonomie ovládání a „alza“ vychytávky
Světelné režimy se ovládají tlačítkem umístěným v základně svítilny, které je bohužel „utopené“ a nevyčnívá nad okraj základny. Při taktickém úchopu svítilny ji tedy téměř nezapnete (
když se vám povede svítilnu zapnout máte pocit, že jste přišli o palec). Chápu, že svítilna není určena pracovníkům bezpečnostních složek, ale je to o ergonomii ovládání, a i v kempu se vám může stát, že druhou ruku potřebujete na něco jiného. Snad někdy vyjde verze 2.0, kde to tlačítko bude přístupnější a lépe ovladatelné.
Když už svítilna svítí, přepínání mezi režimy je jednodušší a stačí jen malý tlak a stiskem se mění intenzita světla. Rebound si pamatuje intenzitu, se kterou jste naposledy svítili.
Svítilna s akumulátorem 18650 váží příjemných 177 gramů. Tělo není vybaveno klipem, disponuje pouze poutkem na ruku. Stejně tak není hlava svítilny vybavena úderným ráfkem na rozbití skla. Naopak
disponuje funkcí zoom, kdy otáčením hlavy svítilny lze plynule měnit šířku světleného kuželu.
Magnetický prstenec v základně, který vám umožní Rebound jednoduše přichytit na magnetický povrch. Tedy jednoduše dle výrobce. V praxi to znamená, že
na hladkém povrchu sjíždí a na lehce zvrásněném se překlápí. Rozhodně na to tedy nespoléhat, a než jí pustíte z ruky ověřte si, že nespadne. A nestálo to za tlačítko, které se špatně ovládá.
Kovové tělo disponuje stupněm krytí IP64, tedy je prachotěsné a poskytuje ochranu proti stříkající vodě. I to by mělo pro svítilnu do auta, na poličku v garáži nebo do kempu stačit. 🔋 Tma se blíží: Powerbanka, tužkové baterie a nabíjení Rebound 650
Další vychytávkou, co Alza do své svítilny přidala je funkce powerbanky, ale je nutné počítat s tím, že je to nouzovka pro případ, kdy máte
skoro vybitý mobil a do soumraku je ještě daleko. Kapacita akumulátoru je totiž 2 200 mAh a například běžný iPhone 17e má kapacitu baterie 4 005 mAh. USB-C port je ukrytý pod horním závitem těla svítilny. Campgo Rebound 650, Filip Klasna, CC BY-NC-SA 2.0
Pokud dojde vestavěný akumulátor 18650, můžete si ho nahradit adaptérem na 3 tužkové baterie. Ale pozor, základní akumulátor je integrální částí svítilny a
pro jeho nahrazení je nutné ho odšroubovat, a navíc z jeho horní částí odendat i základnu s tlačítkem na ovládání. Svítilna se rázem zmenší přibližně o 2,5 cm na délku.
Stav nabití akumulátoru ukazuje dioda na těle svítilny.
✅ Verdikt: Proč svítilna Rebound 650 vůbec vznikla?
Marně přemýšlím, jakým způsobem v Alze uvažovali během jejího vývoje. Spínač se špatně ovládá jednou rukou, bez klipu mi hladké tělo svítilny může vypadnout z kapsy.
Proč je proboha akumulátor 18650 napevno spojen s nabíjecí částí, a tedy nevyměnitelný v případě dlouhodobé ztráty kapacity? A proč je tam adaptér na 3 mikrotužky, když nabíjení je k dispozici například v autě a na trekovou tůru tahle svítilna rozhodně není?
Rebound 650 tak vzbuzuje mnoho otázek, ale na málo z nich odpovídá. Ano, je levná (599 Kč) a má záruku 36 měsíců. Bohužel to jsou její jediná pozitiva.
⭐ Hodnocení redakce: 2 / 5
Autor/Licence obrázku: Campgo Rebound 650, Filip Klasna,
CC BY-NC-SA 2.0