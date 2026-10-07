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Dům umění je už druhým měsícem bez výstav. Rekonstrukce ale stále nezačala

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Českobudějovický Dům umění je už druhým měsícem bez výstav a návštěvníků. Přestože rekonstrukce měla podle původních plánů začít na podzim, v budově zatím na stavební ruch nenarazíte. Město teprve dokončuje výběr zhotovitele a slibuje, že práce začnou nejpozději začátkem listopadu.
Dům umění je už druhým měsícem bez výstav. Rekonstrukce ale stále nezačala

Dům umění je už druhým měsícem bez výstav. Rekonstrukce ale stále nezačala

Zdroj: Michal Ponec
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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