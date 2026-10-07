Dům umění je už druhým měsícem bez výstav. Rekonstrukce ale stále nezačala

Galerie současného umění a architektury v českobudějovickém Domě umění od začátku září nepořádá žádné výstavy. Budova se vyklidila kvůli očekávané rekonstrukci, která však zatím nezačala. Město stále soutěží firmu, která se zhostí první etapy přestavby.
„To zpoždění způsobila soutěž, kde dochází k dotazům, které výběrové řízení prodlužují. Nicméně v příštím týdnu už by mělo dojít k otevírání obálek a pak začne samozřejmě ihned předání stavby. My počítáme, že nejdéle do 1. listopadu bude předaná stavba a začne se rekonstruovat,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
Podle současné kurátorky Kristýny Hájkové je za posunem také složitější příprava samotného projektu. Původní návrh rekonstrukce byl totiž rozdělen do dvou etap a studio Malý Chmel, které zvítězilo v původní architektonické soutěži, muselo projekt pro první fázi přepracovat. Součástí jeho práce je nově také návrh interiéru Domu umění.
„Rekonstrukce byla posunuta o pár měsíců, jelikož docházelo k finalizaci projektu, který se musel tím, že rekonstrukce byla rozdělena do dvou fází, upravit,“ popsala Hájková.
První etapa za 90 milionů
Rekonstrukce nakonec neproběhne v původně zamýšleném rozsahu najednou. Město ji rozdělilo do dvou etap. První má podle současných odhadů vyjít přibližně na 90 milionů korun, skutečnou cenu ale určí až výsledek soutěže.
V první fázi se má opravit fasáda, přízemí a další dvě patra. V přízemí vznikne nové turistické informační centrum, které se sem přesune z radnice. V prvním patře má dál fungovat galerie. Součástí první etapy bude také oprava statiky, střechy a dalších nosných částí budovy. Město zároveň počítá s tím, že první etapa bude hotová v prvním čtvrtletí roku 2028, kdy ponesou Budějovice titul Evropského hlavního města kultury.
Druhá etapa má přijít později, po skončení roku 2028. V ní se mají dokončit prostory pro edukaci a také nejvyšší patro objektu. To zatím nenašlo svou náplň, uvažovalo se o kancelářích i prostorech pro divadlo, obě varianty však město nakonec zamítlo. Nyní má mít město nový plán, jeho konkrétní podobu ale zatím nechce zveřejňovat. Podle náměstka se na novém využití už pracuje a své zázemí by tam mohla najít jedna z kulturních institucí působících ve městě.
„Platí to, co říkám celou dobu, že na začátku roku nebo v prvním kvartálu roku 2028 by měl být dokončený a normálně fungovat pro Evropské hlavní město kultury v roce 2028,“ řekl Maroš.
Galerie přišla o vlastní prostor
Pro samotnou galerii znamená současná situace výrazný zásah do programu. Kristýna Hájková původně nastupovala s představou, že se Dům umění rekonstruovat nebude. Podle toho také plánovala svou práci a první výstavní program v budově.
Situace se ale několikrát změnila a město nakonec rozhodlo, že rekonstrukci uskuteční a že je potřeba výstavní prostory vyklidit. Galerie tak od začátku září nemá k dispozici vlastní prostory pro výstavy.
„Na pozici kurátorky jsem nastupovala s tím, že Dům umění do rekonstrukce nepůjde. Původně jsem plánovala otevřít výstavní program v polovině roku 2026. Nicméně mezitím se ta situace změnila a rekonstrukce se začala plánovat, s tím že už od července 2026 musím výstavní prostory vyklidit,“ uvedla Hájková.
Přesto, že se Hájková se zástupci radnice snažila jednat o náhradních výstavních prostorech, město jí je neposkytlo. Kurátorka se proto rozhodla přenést část programu do veřejného prostoru.
„Dům umění nemá k dispozici žádný náhradní prostor pro galerii, tak jsem se rozhodla v rámci udržení kontinuity výstavního programu, že budeme vystavovat ve veřejném prostoru, v ulicích,“ vysvětlila Hájková.
První takový projekt by měl být odhalen v únoru 2027 na fasádě Domu umění. Jeho termín se zároveň propojí s plánovanou Nocí na ostrově kultury, jedním ze stěžejních projektů EHMK 2028. Instalace má být připravena tak, aby nebránila samotné rekonstrukci budovy.
Další kapitola vleklého sporu
Současná situace je přitom jen další kapitolou několikaletého sporu o budoucnost Domu umění. Rekonstrukce byla v minulosti opakovaně odkládána a její nejistý osud nakonec vedl k odchodu dlouholetého kurátora Michala Škody. V prosinci 2024 kvůli plánům města na zrušení rekonstrukce protestovaly před Domem umění stovky lidí.
Podle Hájkové je důležité dívat se na současnou první etapu rekonstrukce jako na začátek širší proměny instituce. „Stále počítám s tím, že nekončíme první fází rekonstrukce, ale že se následně naváže druhou fází a v Domě umění opravdu vznikne Centrum současného umění a architektury,“ uvedla kurátorka.