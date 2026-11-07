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Hasičky z Vyššího Brodu ukázaly ženskost i odvahu. Kalendář pomůže nemocným dětem

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Lidé v nadcházejícím roce 2027 mohou mít doma lehce provokativní kalendář, který nafotila dvanáctka dobrovolných hasiček z Vyššího brodu. Tento jejich počin má charitativní podtext - pomoc vážně nemocným dětem.
Hasičky z Vyššího Brodu ukázaly ženskost i odvahu. Kalendář pomůže nemocným dětem

Hasičky z Vyššího Brodu ukázaly ženskost i odvahu. Kalendář pomůže nemocným dětem

Zdroj: Michaela Dvořáková, František Fazekas
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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