Hasičky z Vyššího Brodu ukázaly ženskost i odvahu. Kalendář pomůže nemocným dětem

Dvanáctka odvážných hasiček je v různém věkovém rozpětí – před objektivem zapózovaly ženy od 25 do 56 let. V běžném životě pracují jako zdravotnice, učitelky, podnikatelky, kuchařky nebo v technických profesích.
Ve Sboru dobrovolných hasičů Vyšší Brod se věnují požárnímu sportu, práci s hasičskou mládeží nebo působí ve výboru.
A kam konkrétně poputují peníze z prodeje kalendáře? Bude jím spolek HAIMA České Budějovice, který pomáhá dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám.
Sešlo se přesně dvanáct modelek
S myšlenkou na vznik kalendáře přišel František Fazekas, ředitel TV Gimi. Původně očekával, že se k fotografování podaří přesvědčit jen několik žen. Nakonec se jich přihlásilo přesně tolik, kolik má kalendář měsíců.
„Myslel jsem si, že se přihlásí čtyři, v lepším případě pět žen, které budeme různě kombinovat do jednotlivých měsíců. Nakonec mě ale příjemně překvapily a sešlo se jich přesně dvanáct. Přihlásit se mohla opravdu každá. Nezáleželo nám na věku ani na typu postavy. Chtěli jsme ukázat, že každá žena je krásná a na každé je něco, co dokáže zaujmout,“ říká František Fazekas.
Dobrovolné hasičky se do nafocení kalendáře nezapojily kvůli touze stanout před objektivem. Hlavní motivací pro ně byla možnost pomoci dětem, které se potýkají s vážným onemocněním, a jejich rodinám.
„Když jsem s nápadem přišel a vyhecoval Kláru Adamcovou, aby ho probrala s ostatními, reagovaly ženy velmi pozitivně. Navíc už dříve nad podobným nápadem členky a členové SDH přemýšleli. Rozhodující pro ně bylo, že mohou pomoci tam, kde je to potřeba. Celý projekt vznikal doslova za minutu dvanáct, takže ani nebyl čas na dlouhé pochybování. Pokud některá z žen obavy měla, po zhlédnutí výsledných fotografií se rychle rozplynuly,“ ujistil Fazekas.
Jednou z modelek byla třicetiletá Dominika Račáková.
„Vystudovala geodézii, pracuje jako snídaňová kuchařka v kavárně v Rakousku a členkou vyšebrodského sboru je téměř osm let. K dobrovolným hasičům ji přivedl manžel, dlouholetý člen a současný starosta sboru,“ popisuje Fazekas. Dominika zde působí jako kulturní referentka a vedoucí mládeže. „S fotografováním jsem souhlasila právě proto, že tento kalendář může pomoci tam, kde je to potřeba,“ vysvětluje Dominika Račáková.
Dominika Račáková, foto: Michaela Dvořáková
Do kalendáře se nechala vyfotit také osmatřicetiletá učitelka mateřské školy Klára Adamcová. Ve Vyšším Brodě žije patnáct let a oficiálně je členkou dobrovolných hasičů od roku 2024. Podílí se na organizaci kroužku mladých hasičů a založila také jeho kroniku, kterou pravidelně doplňuje. K hasičům ji přivedly její děti a manžel.
„To, že prodej kalendáře pomůže vážně nemocným dětem a jejich rodinám, pro mě bylo největší motivací. Pokud existuje možnost alespoň trochu ulehčit dětem a jejich blízkým náročnou životní situaci, bylo pro nás nafocení kalendáře to nejmenší, co jsme mohly udělat,“ říká Klára Adamcová.
Klára Adamcová, foto: Michaela Dvořáková Každá měla právo volby
Kalendář zachycuje dění v hasičském prostředí, techniku i jednotlivé části zásahového oblečení.
„Konkrétní podobu fotografií domlouval tvůrčí tým s každou ženou individuálně. Hasičky mohly ovlivnit oblečení, pózu i prostředí a žádná nemusela překročit hranici, za kterou by se necítila příjemně. S každou ženou jsme pracovali samostatně. Chtěli jsme, aby na fotografii vynikla její ženskost, ale zároveň aby se cítila dobře a výsledek odpovídal její osobnosti. Každá měla právo volby,“ zdůrazňuje Fazekas.
Významnou roli při vzniku kalendáře sehrála fotografka Michaela Dvořáková. Při focení dokázala vytvořit uvolněnou atmosféru a pomohla ženám překonat počáteční nervozitu. Několik fotografií pořídil také František Fazekas.
„Míša se fotografování zhostila skvěle. Dokázala ženy uvolnit, dodat jim jistotu a měla velký podíl na tom, že výsledné fotografie působí přirozeně. Celý projekt vznikal pod obrovským časovým tlakem, a o to více si její práce i odvahy všech fotografovaných žen vážím,“ dodává Fazekas.
HAIMA České Budějovice pomáhá dětem s poruchami krvetvorby a hematoonkologickými onemocněními, mezi něž patří například leukémie. Podporuje malé pacienty léčené na dětské hematoonkologii Nemocnice České Budějovice i jejich rodiny. Získané prostředky využívá mimo jiné na nadstandardní vybavení oddělení a pomoc dětem během náročné léčby.
Všichni, kteří se na vzniku kalendáře podíleli, pracovali bez nároku na honorář.
Kam pro kalendář?
A kde je možné kalendář zakoupit? Míst je více. Jednak je to turistické informační centrum ve Vyšším Brodě a v Hotelu Šumava. Jedná se také o dalších prodejních místech, včetně několika míst v sousedním Rakousku.