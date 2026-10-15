Drsný Hofmann bez slitování! Nový seriál odhalí prohnilé devadesátky

Televizní obrazovky brzy ožijí temným příběhem z divokých 90. let. Do hlavní role chystané šestidílné série Věřitel obsadili tvůrci herce Martina Hofmanna. Ten ztvární emigranta toužícího po nekompromisní odplatě za staré křivdy. Projekt pro platformu Oneplay slibuje syrovou podívanou plnou zvratů a návrat do doby temných politických i podnikatelských machinací. Návrat s touhou po odplatě
Děj novinky se odehrává ve dvou odlišných dekádách. Trojice prohnaných kumpánů s krytím u policie a politiků bezostyšně tuneluje obří projekt výstavby rodinných domů. Nezastaví se absolutně před ničím. Jejich plány naruší až nečekaný příjezd Roberta Wintera. Tohoto elegantního muže západního střihu hraje právě Hofmann.
Winter prožil patnáct let ve Francii a Itálii a prošel tvrdým výcvikem v Cizinecké legii. Domů se vrací s jediným cílem – hodlá zničit bývalé přátele, kteří ho kdysi připravili o svobodu, životní lásku i střechu nad hlavou. Sám přitom drží v rukou osudy stovek dalších lidí čekajících na vlastní bydlení.
Spojení výrazných osobností
Za celým projektem stojí oceňovaný režisér Jan Pachl a scenáristé Ondřej Gabriel s Tomášem Vávrou. „Stál jsem moc o to, aby se nám podařilo propojit tři výrazné hlasité osobnosti a aby měli do čeho zakrojit,“ popsal pozadí vzniku kreativní producent Michal Reitler pro TV
. Nova
Podle něj tvůrci přinášejí příběh muže, který musel vzít spravedlnost do vlastních rukou proti podlosti a organizovanému zlu. Pachl neskrývá ze scénáře obrovské nadšení. Minisérie pro něj představuje přesně ten typ práce, na který jako filmař dlouho čekal. Lákala ho především hutná atmosféra Prahy devadesátých let, ve které se snoubila něha s nefalšovanou krutostí.
Věřitel, FOTO: Distr. TV Nova Stará láska a zrádní kumpáni
Napínavou kriminální linku doplňuje silný romantický motiv. Osudovou lásku hlavního hrdiny ztvárňuje Kristina Svarinská. Její postava Anny Verbířové momentálně vede úspěšný lifestylový magazín. Dvojici Winterových někdejších kamarádů ztvárňují Petr Lněnička a Tomáš Jeřábek.
Z bezskrupulózních podvodníků se v nové svobodné době stali velmi vážení občané. Špinavou práci za ně obstarává Elmar Landsman v podání Přemysla Bureše a výrazný prostor v ději dostanou také Martin Dejdar a Martin Stropnický. Ti se představí v rolích dávných spoluvězňů z komunistického lágru. Mladší verzi hlavní postavy si pak zahraje Matěj Šumbera.
Autentické lokace a náročné natáčení
Filmaře čeká více než čtyřicet natáčecích dní v Praze, Plzni a Středočeském kraji. Ztvárnit věrohodně období před a těsně po Sametové revoluci představuje pro celý štáb obrovskou výzvu. Prostředí se od té doby zásadně proměnilo a hledání vhodných míst i rekvizit dalo produkci pořádně zabrat. Výsledek ovšem působí mimořádně reálně.
Samotné téma pomsty vnímají autoři scénáře s velkým respektem k divákům. „Určitě jsou věci, které se odpustit nedají a ani nemají,“ shodují se autoři Gabriel s Vávrou. Podle nich ale lidé dopředu těžko poznají, zda je konkrétní odplata opravdu spravedlivá a stojí za to si kvůli ní zničit život.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).