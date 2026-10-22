Sudá a lichá s Budem Spencerem má chybu přímo v hospodské scéně. Terence Hill navíc oblékl ženské šaty

Komedie Sudá a lichá z roku 1978 zavedla populární italskou hereckou dvojici na Floridu. Produkce sem tehdy nechala z Evropy převézt padesát členů italského štábu. Terence Hill se během natáčení oblékl do ženských šatů a Bud Spencer pro snímek osobně nazpíval píseň do scény s kulečníkem.
Bratři proniknou do nelegální sítě sázkařů
Poručík námořnictva Johnny se snaží rozbít zločinecký gang na jachtě poblíž Miami. O pomoc požádá svého bratra Charlieho, bývalého hazardního hráče a současného řidiče kamionu. Dvojice pronikne do sítě ovládané mužem s přezdívkou Řek. Bratři se účastní různých sportovních závodů a sázkařských soutěží, aby zločince zastavili.
Johnnyho hraje Terence Hill, jehož postava pochází z italských Benátek. Filmaři tento detail vybrali úmyslně, protože se herec ve stejném městě narodil i ve skutečnosti. Z Benátek pochází rovněž Hillovo občanské jméno Mario Girotti. Film představuje celkově dvanáctou spolupráci tohoto dua s Budem Spencerem.
Míček z kozí kůže létal extrémní rychlostí
Natáčení probíhalo na několika místech na Floridě, tvůrci využili lokace v Miami a na plážích ve městech Fort Lauderdale a Pompano Beach. Charlie v podání Spencera jezdí v tahači Kenworth W900B a v kabině vozí knihu o Mickey Mousovi z roku 1978. Za odměnu pak v závěru získá model Kenworth K100. Johnny se pro změnu na vodě prohání ve člunu s názvem Batwinger.
Spencerova postava se pod cizím jménem zapojí do hry zvané jai alai. Hráči při ní chytají do proutěné rukavice míček potažený kozí kůží. Náčiní váží necelých sto padesát gramů a po odrazu od stěny létá rychlostí přes 300 kilometrů v hodině. Scéna vznikla na stadionu Miami Jai-Alai Fronton, který představoval největší dějiště pro tento sport na světě.
Barman vymačkal mnohem méně pomerančů
Film obsahuje odkaz na černobílou komediální éru z třicátých let. Bratři Firpovi předvedou se zmrzlinou podobný výstup jako komici Laurel a Hardy ve snímku Come Clean. Fotografie oholeného Charlieho zase pochází ze staršího westernu Mimo zákon, kde Spencer hrál o deset let dříve. Bud Spencer navíc sám nazpíval píseň Andělé a fazole, která zní v pozadí během kulečníkového zápasu.
Tvůrci udělali chybu při sázce v bistru Zelená žába. Johnny se vsadí, že vypije džus rychleji, než ho barman vymačká. Ten nakonec tvrdí, že zpracoval dvanáct pomerančů, na plátně jich ale zmáčkne pouze osm a poslední sklenici hrdina ani nevypije. V navazující bitce pak jednomu z protivníků spadne z obličeje stejná sklenička třikrát po sobě kvůli opakovanému záběru.
Rukávy u košile uschly samy od sebe
Během krmení delfínů má Johnny zprvu suché rukávy u košile. Když přistoupí k nádrži, má je mokré, i když se vody ještě nedotkl. V pozdějším záběru, kdy Charlie věští z ruky, je látka opět suchá. Návaznost chybí i při automobilových závodech, kdy dvojice jede v čele pelotonu a vedle ní nikdo není, kamera zevnitř kabiny ale zabírá cizí auta přímo za oknem.
Tuzemští diváci znají snímek ve třech zvukových verzích. Původní kino dabing namluvili Josef Větrovec a Jiří Novotný. Dvě pozdější televizní verze z let 1993 a 2006 pak spojily hlasy Jana Schánilce a Pavla Trávníčka. Snímek získal v roce 1979 ocenění Golden Screen Award, které ve stejném ročníku obdržely i tituly Superman a Blízká setkání třetího druhu.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).