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Sudá a lichá s Budem Spencerem má chybu přímo v hospodské scéně. Terence Hill navíc oblékl ženské šaty

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Komedie Sudá a lichá skrývá překvapivé momenty. Terence Hill oblékl ženské šaty, barman se přepočítal v pomerančích a na rukávech záhadně mizela voda.
Sudá a lichá

Sudá a lichá

Zdroj: FOTO:Columbia Pictures / distr. AMC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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