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Statisícům lidí se mají od ledna změnit výplaty. Nové tabulky ukázaly, komu mohou přibýt tisíce korun

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Nové platové tabulky mají od ledna posílit základ odměňování ve veřejném sektoru. Ministerstvo představilo konkrétní model zaměstnance úřadu práce, kterému by plat vzrostl nejméně o 4 120 korun. Zatím však jde o návrh a vyšší tarif neznamená pro každého stejný růst celé výplaty.
Fiktivní pracovnice veřejné správy; ilustrační scéna.

Fiktivní pracovnice veřejné správy; ilustrační scéna.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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