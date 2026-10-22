Statisícům lidí se mají od ledna změnit výplaty. Nové tabulky ukázaly, komu mohou přibýt tisíce korun

Pro zaměstnance je podstatné, kolik nakonec dostane, nejen jak velké číslo se objeví v nové tabulce. Právě v tom se mohou očekávání a skutečný výsledek rozcházet. Platový tarif tvoří základ odměny, vedle něj ale existují další složky. Při porovnávání proto nestačí postavit vedle sebe dva tarify a rozdíl označit za částku, která automaticky přibude na účet.
Nový model počítá s jiným základem
Ministerstvo práce zveřejnilo 19. října pracovní návrh pro přibližně 858 tisíc zaměstnanců. V jeho modelu má pracovník přepážky úřadu práce s jedenáctiletou započitatelnou praxí dnes celkový plat 32 930 korun. Navrhovaný základní tarif činí 37 050 korun. Už samotný nový základ by tedy převyšoval jeho dosavadní celkový plat o 4 120 korun měsíčně. Nejde o výpověď konkrétního zaměstnance ani o plošný příslib stejné částky všem úředníkům.
Druhý příklad se týká uklízečky se stejně dlouhou započitatelnou praxí. Její současný celkový plat včetně dorovnání činí 22 400 korun, navržený tarif 25 910 korun. Rozdíl je 3 510 korun měsíčně. Při dvanácti stejně vysokých měsíčních navýšeních by šlo o 42 120 korun za rok. Je to propočet hrubého platu, nikoli částka, která bez dalších srážek přistane na účtu.
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Třída popisuje práci, stupeň praxi
Zařazení do tabulky má dvě různé části. Platová třída souvisí s náročností vykonávané práce, zatímco platový stupeň vychází ze započitatelné praxe. Dva lidé pracující ve stejné instituci proto nemusí mít shodný základ. Stejně tak samotný název pracovní pozice nemusí vystihovat veškerou odpovědnost a požadovanou práci. Význam konkrétního zařazení dobře ukazuje také odměňování školních kuchařek.
Při kontrole vlastního platu je proto užitečnější začít platovým výměrem než částkou z obecného titulku. Zaměstnanec si může ověřit svou třídu, stupeň i to, jaká délka praxe byla započtena. Potom dává smysl porovnat odpovídající řádek a sloupec návrhu. Důležité je také nesrovnávat odměnu za plný úvazek s částkou za kratší pracovní dobu.
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Osobní příplatek může výsledný rozdíl změnit
Osobní příplatek má jinou funkci než tarif. U zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce souvisí s pracovním výkonem, výsledky a schopnostmi. Není to jen další název pro základní plat. Pokud byl přiznán, jeho změna se řídí příslušnými pravidly; zaměstnavatel jej nemůže bez dalšího považovat za libovolně odnímatelnou částku. Také změna platového výměru musí mít řádný postup.
V rámci navrhovaného přechodu by zaměstnavatelé mohli jednorázově upravit osobní příplatky v určených mezích. Pokles této složky by nesměl převýšit růst tarifu, aby zaměstnanci kvůli přechodu neklesl celkový plat. U někoho by se tak změnilo především rozložení mezi pevný základ a osobní složku. U ministerských modelů naopak nový tarif převyšuje celý dosavadní plat, a proto vychází i minimální zvýšení výsledné částky.
Nejnižší tarif má dosahovat alespoň 24 900 korun. Počet platových stupňů má u většiny zaměstnanců klesnout ze dvanácti na osm. Pedagogům mají zůstat dosavadní stupně. Zamýšlený začátek je 1. ledna 2027, konečné tabulky však stanoví vláda nařízením. Představené modely tedy slouží k vysvětlení návrhu, samy o sobě ještě nezakládají nárok na uvedené částky.
MPSV, vlada.gov.cz