Česko má na Turnaji mistryň dvě tenistky. Muchovou a Noskovou dělila od vyřazení jediná soupeřka a jedno zranění

Ve středu 21. října 2026 stála Marta Kosťuková na kurtu v čínském Ning-po. První set s Jekatěrinou Alexandrovovou prohrála 4:6 a pak zápas vzdala. Tím skončil i její boj o Turnaj mistryň a WTA vzápětí oznámila, že osmou a poslední kvalifikovanou singlistkou je Karolína Muchová. Česko tak bude mít v listopadovém závěru sezony dvě hráčky ve dvouhře, protože Linda Nosková měla postup jistý už dřív. Ve čtyřhře se k nim přidá Kateřina Siniaková. Tři Češky mezi absolutní elitou nejsou náhoda, ale vrchol sezony, ve které český ženský tenis znovu ukázal, že umí vyrábět hráčky na nejvyšší úroveň.
Kvalifikační matematika: tři hráčky, jedno místo
Muchová o svém osudu nerozhodovala na kurtu. Rozhodovala o něm tabulka. Před turnajem v Ning-po zbývalo v osmičce jediné volné místo a matematicky na něj pomýšlely tři tenistky. V žebříčku Race to the WTA Finals vypadal stav takto:
|Hráčka
|Body v Race
|Situace před Ning-po
|Karolína Muchová
|4 735
|nehrála, mohla jen čekat
|Iga Šwiateková
|4 189
|přihlášená, potřebovala body
|Marta Kosťuková
|3 920
|potřebovala dojít do finále
Náskok Muchové vypadal pohodlně, jenže jen do chvíle, kdy si člověk spočítá, kolik bodů se v Ning-po rozdávalo. Česká tenistka měla postup na dosah, ale ne ve vlastních rukou.
První hrozba zmizela 20. října. Šwiateková z turnaje odstoupila kvůli potížím s levým stehnem a zároveň ukončila sezonu. Podle prohlášení citovaného WTA ji problém trápil už několik týdnů a limitoval ji i v semifinále ve Wu-chanu proti Maje Chwalińské. Šestinásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička se rozhodla dát tělu odpočinout. Diagnózu ani termín návratu nezveřejnila, mluví jen o příští sezoně.
Tím se celý scénář zúžil na jedinou podmínku: pokud Kosťuková nedojde v Ning-po do finále, poslední místo patří Muchové. Ukrajinka nedošla ani do čtvrtfinále. Ve druhém kole po prohraném úvodním setu skrečovala. Muchové tak podruhé během dvou dnů pomohlo to, co se stalo jiným hráčkám.
Slovo „málem“ je v tomto případě namístě. Kdyby se Šwiateková neodhlásila a Kosťuková prošla turnajem, Muchová mohla zůstat jen první náhradnicí. A to po sezoně, za kterou by se nemusela stydět žádna z osmi účastnic.
Proč Nosková jistotu měla a Muchová ne
V Race je Muchová sedmá, Nosková osmá. Na první pohled to vypadá, jako by se jistota rozdělila obráceně. Vysvětlení je v pravidlech. Podle WTA Rulebook 2026 jde na turnaj automaticky prvních sedm hráček Race. Osmé místo dostane nejvýše postavená letošní grandslamová vítězka z 8. až 20. místa, pokud se nekvalifikovala jinak.
Nosková vyhrála Wimbledon, a tím měla osmé místo prakticky zajištěné. Muchová se naopak musela udržet v první sedmičce. Kdyby ji Kosťuková nebo Šwiateková přeskočila, nespadla by na osmé místo, protože to patřilo Noskové. Vypadla by úplně.
Nosková s 4 354 body tedy byla v klidu. Muchová s 4 735 body musela čekat. Paradox, který dobře ukazuje, jak velkou váhu má v ženském tenise grandslamový titul.
Sezona, která si Indian Wells zaslouží
Muchová v Indian Wells rozhodně nebude jen do počtu. V únoru vyhrála v Dauhá svůj první titul kategorie WTA 1000, když ve finále porazila Victorii Mboko 6:4, 7:5. Byl to její první titul od roku 2019. Na antuce se dostala do finále ve Stuttgartu, v červnu získala v Bad Homburgu první titul na trávě a ve Wimbledonu došla do druhého grandslamového finále kariéry. Cestou porazila tři grandslamové šampionky: Barboru Krejčíkovou, Naomi Osakaovou a Coco Gauffovou. Na trávě si připsala sérii deseti vyhraných zápasů za sebou.
Ve finále na ni čekala Nosková. Šlo o první čistě české grandslamové finále ve dvouhře v historii a vyhrála ho mladší z dvojice 6:2, 5:7, 6:3. Nosková se stala nejmladší wimbledonskou šampionkou od Petry Kvitové v roce 2011. Před Wimbledonem navíc vyhrála turnaj v Berlíně, kde ve finále přetlačila Jessicu Pegulaovou, a poprvé se dostala do první desítky. Po Wimbledonu se obě Češky posunuly na kariérní maxima.
Pro Muchovou má Indian Wells ještě jeden rozměr. V roce 2023 se na Turnaj mistryň v Cancúnu kvalifikovala také, ale kvůli zraněnému pravému zápěstí odstoupila a nahradila ji Maria Sakkariová. Tentokrát je situace opačná: místo si vybojovala, i když jí štěstí pomohlo, a veřejně dostupné zdroje nehlásí žádnou zdravotní překážku. Podle nás jde o její zatím nejlepší vstup do závěru sezony.
Kdo čeká v Indian Wells
Turnaj se hraje od 8. do 15. listopadu 2026 na tvrdých kurtech v areálu Indian Wells Tennis Garden v Kalifornii. Osm hráček se rozdělí do dvou skupin po čtyřech, každá odehraje tři zápasy a do semifinále postupují dvě nejlepší z každé skupiny. Pole podle bodů v Race:
- Jelena Rybakinová: 7 502 bodů, světová jednička
- Aryna Sabalenková: 6 560, vítězka Indian Wells a Miami
- Mirra Andrejevová: 6 306, šampionka Roland Garros
- Jessica Pegulaová: 5 835
- Coco Gauffová: 5 774
- Elina Svitolinová: 5 229
- Karolína Muchová: 4 735
- Linda Nosková: 4 354, šampionka Wimbledonu
Obě Češky budou mít podle bodů ve skupině pravděpodobně alespoň dvě výše postavené soupeřky. Formát skupin ale outsiderkám přeje víc než klasický pavouk, protože jedna prohra neznamená konec. Dá se čekat, že Muchová se svou variabilitou a Nosková se svým útočným tenisem budou nepříjemné pro kohokoli. Sabalenková navíc v Indian Wells letos vyhrála, takže kurty zná nejlépe ze všech.
Ve hře jsou i body. Za každou výhru ve skupině dostane hráčka 200 bodů, za vítězné semifinále 400 a za vyhrané finále 500. Neporažená šampionka si tak odveze 1 500 bodů. WTA zmiňuje jeden z největších balíků prémií v ženském sportu, konkrétní rozpis pro letošní ročník ale zatím nezveřejnila.
Los skupin a program zápasů budou známé až před turnajem. Vysílací práva na WTA včetně Turnaje mistryň má v Česku až do roku 2028 CANAL+. Podle propagačního materiálu stanice poběží přenosy na CANAL+ Sport 2, ve videotéce CANAL+ a na YouTube, kvůli časovému posunu zhruba od 21:00 českého času.
Třetí česká stopa: Siniaková ve čtyřhře
Zatímco Muchová čekala na výsledky z Číny, Kateřina Siniaková měla jasno už od poloviny srpna. Spolu s Američankou Taylor Townsendovou se jako první dvojice kvalifikovala do soutěže čtyřhry. Statistiky mají drtivé: ze sedmi společných turnajů vyhrály čtyři, mají za sebou sérii osmnácti vítězných zápasů a sbírku titulů z Indian Wells, Miami, Madridu a Roland Garros.
Siniaková, světová jednička ve čtyřhře, se Turnaje mistryň zúčastní poosmé za sebou. Taková kontinuita je v ženském tenise vzácná. V Indian Wells navíc ona i Townsendová letos vyhrály, takže budou mezi favoritkami.
Česká účast na konci sezony tak navazuje na tradici, kterou drží řada hráček od Kvitové, vítězky Turnaje mistryň z roku 2011, přes Karolínu Plíškovou až po wimbledonské šampionky Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou. Muchová a Nosková ukazují, že po této generaci nepřišla pauza, ale další vlna.
Až Muchová v listopadu vyjde na kurt v kalifornské poušti, bude to s vědomím, že o místo málem přišla během dvou dnů, kdy sama držela raketu jen na tréninku. A s vědomím, že před třemi lety i přes podobnou pozvánku zůstala doma. Tentokrát je pozvánka její a chybět nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář