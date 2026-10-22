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Olympiakos má plný počet bodů a porazil i Marseille. Sparta do Pirea letí bez kapitána a sedmi hráčů

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Sparta odletěla k zápasu Evropské ligy v Pireu bez sedmi hráčů. Doma zůstali i stopeři Ševínský a Mercado, a soupeř přitom zatím vyhrál všechno.
Olympiakos má plný počet bodů a porazil i Marseille. Sparta do Pirea letí bez kapitána a sedmi hráčů

Olympiakos má plný počet bodů a porazil i Marseille. Sparta do Pirea letí bez kapitána a sedmi hráčů

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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