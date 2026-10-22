Olympiakos má plný počet bodů a porazil i Marseille. Sparta do Pirea letí bez kapitána a sedmi hráčů

Ve středu dopoledne ještě John Mercado trénoval se spoluhráči na Strahově. Odpoledne už letadlo do Řecka odstartovalo bez něj. Sparťanská výprava do Pirea, kde ve čtvrtek 22. října od 21:00 nastoupí ve 3. kole ligové fáze Evropské ligy 2026/27 proti Olympiakosu, je o sedm jmen chudší. Chybí Adam Ševínský, John Mercado, Magnus Kofod Andersen, Adam Karabec, Ondřej Penxa, Matěj Ryneš a Emmanuel Uchenna. V Praze zůstal i João Grimaldo. Nejvíc to bolí v obraně. Trenér Brian Priske musí poskládat stoperskou dvojici z toho, co mu zbylo, a postavit ji proti týmu, který má po dvou kolech plný počet bodů. Z běžného evropského výjezdu se tak stává zkouška, jak široký kádr Sparta doopravdy má.
Kdo chybí a proč
Většina absencí je zdravotních, jen u některých jde o dlouhodobý stav, se kterým Sparta počítala. Ostatní přišly na poslední chvíli.
|Hráč
|Post
|Důvod absence
|Adam Ševínský
|stoper
|nespecifikované zdravotní potíže po zápase s Lilleströmem
|John Mercado
|stoper
|zdravotní komplikace, ráno ještě trénoval
|Adam Karabec
|záložník
|zdravotní potíže
|Matěj Ryneš
|levý kraj
|zdravotní potíže
|Magnus Kofod Andersen
|záložník
|dlouhodobě mimo, není na soupisce pro EL
|Ondřej Penxa
|obránce
|dlouhodobě mimo, není na soupisce pro EL
|Emmanuel Uchenna
|záložník
|dlouhodobě mimo, není na soupisce pro EL
Nejcitelnější je výpadek Ševínského. Mladý stoper patří ke kapitánské skupině, Sport.cz ho uvádí jako jednoho ze zástupců kapitána. Proti Lilleströmu ještě odehrál celý zápas, pak ho vyřadily zdravotní problémy, které klub blíž nespecifikoval. Kapitánská páska přitom mohla mít i jiného nositele: zraněný je také Adam Karabec, kterého stejný zdroj označuje za kapitána.
Mercadův případ je ještě nepříjemnější. Diagnóza ani předpokládaná délka absence nejsou známé, víme jen tolik, že se mu zdravotní stav zkomplikoval mezi dopoledním tréninkem a odletem. U Grimalda podle Sport.cz nejde o zranění, do výpravy se prostě nevešel.
Ryneš k tomu chybí na levé straně, kde Sparta už tak neměla moc možností. Podle iSportu se tam jako varianta nabízí Viktor Vitályos.
Kdo bude stát v obraně
Potvrzenou sestavu zatím nikdo nezveřejnil, nejlepší vodítko je proto poslední ligový zápas. V Ostravě Sparta remizovala s Baníkem 0:0 a ve středu obrany nastoupili Tobias Guddal s Jaroslavem Zeleným. Zelený podle klubového webu „zastoupil zraněné kolegy z obrany“, tedy v roli, kterou běžně nehraje. Stejnou dvojici čeká i iDNES, v jeho předpokládané sestavě hrají vzadu Surovčík, Hoever, Guddal, Zelený a Suchomel.
Velký otazník visí nad Ladislavem Mbe Sohem. Spolehlivý stoper se v týdnu vrátil do tréninku po zhruba dvoutýdenní pauze. Naposledy hrál 20. září při výhře 3:0 v Olomouci a do té doby patřil k pevným členům základní sestavy. Sportovně by jeho návrat dával smysl, protože je to přirozený stoper, zatímco Zelený je na postu jen jako náhradník. Zdravotně je to ale riziko: hráč bez zápasového rytmu proti týmu, který umí dlouho tlačit.
Další jméno, Martinec, je po marodce bez jediné soutěžní minuty. Vyhnout se riziku se tedy nedá, Priske může jen vybrat, které podstoupí.
Podle nás je nejpravděpodobnější scénář, že začne osvědčená dvojice Guddal a Zelený a Mbe Soh půjde na hřiště podle průběhu zápasu. Guddal přitom nemá jen roli na hřišti. Spolu s Priskem šel na středeční tiskovou konferenci na stadion Georgiose Karaiskakise, zatímco zbytek týmu odjel z letiště rovnou na hotel.
Olympiakos: favorit, který neztrácí
Sparta sama ve svém představení soupeře připomíná, s kým má tu čest. Olympiakos je nejúspěšnější řecký klub se 48 ligovými tituly, v roce 2024 vyhrál Konferenční ligu a hodnota jeho kádru se podle Transfermarktu blíží pěti miliardám korun.
Současná forma tomu odpovídá. Jagiellonii porazil doma 2:1 a pak vyhrál 1:0 v Marseille, gól dal argentinský záložník Santiago Hezze. V řecké lize je druhý se skóre 7:2 po sedmi kolech, tedy s mimořádně skoupou obranou. Patří k deseti týmům Evropské ligy, které zatím neztratily ani bod.
Slabé místo se ale najde. Řekům chybí Ayoub El Kaabi, útočník a hrdina finále Konferenční ligy 2024, který má zlomenou nohu. Bez něj musí Olympiakos góly hledat jinde a výsledky 2:1 a 1:0 ukazují, že je hledá těžce. Vyhrává s malým rozdílem a spoléhá na defenzivu.
Sázkové kanceláře mají jasno. Synottip podle iDNES vypisuje na výhru Olympiakosu kurz 1,53, na remízu 4,47 a na Spartu 6,2. Po odečtení marže z toho vychází zhruba 63 % pro domácí, 22 % pro remízu a 16 % pro Pražany. Je to ovšem odhad trhu, ne výsledek.
Co bod znamená pro postup
Tabulka po dvou kolech staví oba týmy těsně vedle sebe:
- 10. Olympiakos: 6 bodů, bilance 2-0-0, skóre 3:1
- 11. Sparta: 4 body, bilance 1-1-0, skóre 5:2
Sparta zatím neprohrála. V úvodním kole vyhrála 4:1 na hřišti Araratu-Armenia, pak doma remizovala 1:1 s Lilleströmem. Oba dosavadní soupeři jsou ale v tabulce hluboko pod ní: Ararat nemá bod, Lilleström jediný. Olympiakos je první opravdu silný soupeř.
Podle formátu ligové fáze, jak ho popisuje UEFA, postupuje prvních osm týmů přímo do osmifinále. Místa 9 až 24 vedou do vyřazovacího play-off, od 25. místa soutěž končí. Sparta se teď pohybuje těsně pod hranicí přímého postupu.
Porážka by ji nevyřadila. Se čtyřmi body po třech zápasech by sice nejspíš klesla do středu zóny play-off, ale týmy s nulou ji v tomto kole nepřeskočí a ty s jedním bodem ji mohou nanejvýš dorovnat. Bod by ale měl velkou cenu: udržel by Spartu v horní polovině tabulky před domácími zápasy s Bournemouthem a AZ Alkmaar, které podle rozpisu UEFA ještě přijdou. Z Pirea se dá vrátit s nadějí na osmifinále, nebo jen s jistotou play-off.
Navíc ji nečeká oddech. V Ostravě hrála 18. října, v Pireu nastoupí o čtyři dny později a za další tři dny přijede na Letnou Slovácko. Pokud Mbe Soh nebude připravený odehrát celý zápas, Guddal a Zelený odehrají během jednoho týdne dva těžké zápasy a půjdou rovnou do třetího. Remíza v Ostravě přitom ukázala obě strany oslabené Sparty: obrana udržela čisté konto, útok ne. Brunes v první půli neproměnil velkou šanci a tým nedal gól. Sparta tak má za sebou dvě soutěžní remízy po sobě, zatímco Olympiakos v pohárech jen vyhrává.
Servis k zápasu
- Kdy: čtvrtek 22. října 2026, výkop ve 21:00 (v Řecku 22:00)
- Kde: stadion Georgiose Karaiskakise, Pireus
- Rozhodčí: Espen Eskås (Norsko), u videa Luca Pairetto (Itálie)
- Televize: Nova Sport 5, přenos od 20:55
- Online: Oneplay, Pecka.TV se sedmidenním archivem, textová reportáž na iDNES.cz
Priske odjel do Pirea s týmem, ve kterém chybí kus obrany i krajů. Pokud Sparta uhraje bod, nebude to díky ideální sestavě, ale díky tomu, že Zelený zvládne roli, kterou dostal z nouze, a defenziva vydrží tlak devadesát minut. Ve čtvrtek se ukáže, kdo za Spartu dokáže hrát, když chybí ti, kdo hrají běžně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner