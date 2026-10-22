Ulice: Soňa získá od Áji usvědčující materiál o Mastném

Soňa z Ulice aktuálně řeší hlavně politiku, ale i když má plnou hlavu svého cíle, Jirkovo obvinění z nekalých praktik a plánů ji natolik zasáhne, že se rozhodne pátrat. Ája, která se nejprve bránila, jí nakonec dá do ruky zbraň, kterou Soňa hodlá použít.
Figuruje tam Kadlec
Ája poprosí Soňu o schůzku a je celá nervózní. Sotva se usadí, Ája přizná, že porušila zásady, ale nedalo se jinak. „Ty si na něco přišla, že?“ pochopí ihned Soňa. „Tady na tý flashce je pár hodně starejch smluv podepsaných Mastným, ještě když byl starostou. Figuruje v nich ten Kadlec,“ Soňa jen vydechne „Ne,“ a vzápětí pro sebe poznamená, že je to tedy celé pravda.
„Já teda nevím, co se z toho dá přesně vydedukovat, ty smlouvy jsou vesměs standardní, ale ptala jsem se ještě pár svejch kolegů…“ ale větu nedokončí – vyruší je servírka. Po jejím odchodu už se jí nechce v načaté větě pokračovat. Soňa ji povzbuzuje, že už to přeci nakousla, tak ať to dokončí. „Já bych tohle neměla dělat.“ Soňa vidí, že je to pro ni problém, a tak jen řekne, ať už jí nic neříká a že zatlačí na Mastného.
Hodně to smrdělo
„Ne, to ti k ničemu nebude. Zkrátka, já nemám nic konkrétního, ale pár mých kolegů si tuto éru na radnici ještě pamatuje a říkali, že to tam tenkrát hodně smrdělo.“ Soni dojde, že určitě čachrovali s pozemky. To podle Áji asi taky. „Ale hlavně různý předražený zakázky, a tak,“ a ihned ji prosí, aby nikomu neprozradila, že jí tyto informace dala zrovna ona. „Samozřejmě, že ne.“
Ty si moje kráska
Egon přinese k Soně balíček pro Erika a zve ji na večeři, což ona odmítá. „Soňo, jak dlouho budou tyhle tanečky trvat, co?“ nelíbí se Egonovi její odpověď. „Tak pozvi nějakou tu svoji krásku, co mě otravuješ?“ vyjede Soňa a na to jí Egon odpoví, že co asi tak právě teď dělá. Do toho přichází Radek a on se tedy musí stáhnout a odejít.
Mastný chce vědět, jestli si přečetla jeho poznámky k Lepším Křečovicím. To mu odkýve, ale dodá, že má velký problém. On chce samozřejmě vědět, s čím. Do toho jí přijde zpráva od Egona, že ona je jeho kráska a nikdo jiný. To Soňu vyvede z míry a pak ze sebe začne koktat, že má velký problém s ním, protože ty podněty jsou naprosto perfektní. „Já k nim nemám žádnou výhradu.“
Erikovi se už odpoledne svěřila ohledně svého podezření a toho večer zajímá, jestli to Mastnému nandala. Synovi ale přizná, že to nakonec neudělala a bude muset opatrně jednat za jeho zády. Ona totiž nepotřebuje celou stranu, stáčí jí získat dva nebo tři lidi, kteří nejsou do těch nekalostí zapojení. Je rozhodnutá rozehrát hru Radkovi za zády, ale bude to muset dělat opravdu opatrně.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor, Epizoda Ulice).