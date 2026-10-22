Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ulice: Soňa získá od Áji usvědčující materiál o Mastném

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Soňa z Ulice poprosila Áju o pomoc. Ta se nejprve bránila, ale nakonec jí dá do ruky zbraň, kterou Čechová hodlá použít. Jak toho využije?
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:05

Reklama
Další články z ReadZone
Catherine Deneuve slaví 83 let a stále natáčí nové filmy. V mládí jí krása komplikovala život, dnes vrásky neskrývá
Catherine Deneuve slaví 83 let a stále natáčí nové filmy. V mládí jí krása komplikovala život, dnes vrásky neskrývá
Valeria Golino ze Žhavých výstřelů slaví 61 let. Nabídku Jamese Camerona kdysi odmítla, dnes by ji přijala
Valeria Golino ze Žhavých výstřelů slaví 61 let. Nabídku Jamese Camerona kdysi odmítla, dnes by ji přijala

Italská herečka a režisérka Valeria Golino ve čtvrtek oslaví jednašedesátiny. Bývalá hollywoodská hvězda...

Kam se poděla představitelka Dětské císařovny z Nekonečného příběhu? Rodina zasáhla po nabídkách zásnub od starších mužů
Kam se poděla představitelka Dětské císařovny z Nekonečného příběhu? Rodina zasáhla po nabídkách zásnub od starších mužů

Herečka Tami Stronach se v jedenácti letech proslavila jako Dětská císařovna. Zářivou kariéru v Hollywoodu...

Ulice: Veroničino konečné rozhodnutí a pravda o Blance
Ulice: Veroničino konečné rozhodnutí a pravda o Blance

V seriálu Ulice se bude opět řešit nevěrný Patrik. Budoucí nevěsta má už ohledně jejich vztahu a svatby...

Miroslav Kalousek smazal vulgární příspěvek ze svého profilu, který podle něj nenapsal. Jeho vysvětlení vyvolalo posměch
Miroslav Kalousek smazal vulgární příspěvek ze svého profilu, který podle něj nenapsal. Jeho vysvětlení vyvolalo posměch

Na osobním profilu bývalého ministra financí Miroslava Kalouska se objevil vulgární text k dění v TOP 09....

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Televize
Zobrazit více
KulturaTelevize
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.