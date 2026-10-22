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Potomci tří židovských rodin se vrátí do Brna. Připomenou jejich tragické osudy

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Potomci tří významných brněnských židovských rodin se po více než osmdesáti letech vrátí do města svých předků. Rodiny Stern, Wittal a Stiassni před druhou světovou válkou žily na stejné ulici, jejich osudy ale tragicky poznamenal nacismus.
Potomci tří židovských rodin se vrátí do Brna. Připomenou jejich tragické osudy

Potomci tří židovských rodin se vrátí do Brna. Připomenou jejich tragické osudy

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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