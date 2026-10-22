Procházka přiznal, že soupeře litoval a odmítl snadnou výhru. Po porážce s Ulbergem změnil řadu věcí

Soupeř kulhá a přenáší váhu na jednu nohu. Český bojovník před ním sklopí tempo a pustí ho zpátky do výměn. O chvíli později leží po levém háku a pás polotěžké váhy má na rameni někdo jiný. Tak ty vteřiny po více než půl roce popisuje sám Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, a tvrdí, že si z nich odnesl největší lekci kariéry.
Vteřina, ve které se titulový zápas obrátil
Procházka mluvil v rozhovoru pro web The National zveřejněném 20. října 2026.
„Všechno fungovalo. Kopy, dobrá vzdálenost, tlak, všechny tyhle věci. Ale jakmile jsem viděl, že soupeř je zraněný, byl jsem příliš emotivní,“ řekl novináři Ajitu Vijaykumarovi. A pak přišla věta, která dala rozhovoru název: „Měl jsem pocit, že musím udělat víc, abych ten zápas vyhrál. Ne jen takhle, ne jen jedním kopem, když vidím, že se mu podlamuje noha. Prostě jsem nepřijal tu snadnou výhru“.
Oficiálně je doložené jen tohle: na turnaji UFC 327 z 11. dubna 2026 porazil Carlos Ulberg Procházku knockoutem ve 3:45 prvního kola a získal titul polotěžké váhy. Z výsledkového přehledu a z profilu Carlose Ulberga na webu UFC, do kterých redakce MMAmag nahlédla, žádná snadná výhra neplyne. To je Procházkův výklad, ne fakt zápasu.
Co o té chybě říkal v dubnu a co říká teď
Deset dní po porážce, 21. dubna 2026, popsal Procházka na svém Instagramu hlavně ztrátu soustředění. „Už jsem nebyl na 100 procentech. Byl jsem možná na 40, 50 procentech svého výkonu a jen jsem sparoval a čekal, že rozhodčí zápas každou chvíli zastaví“, stojí v přepisu příspěvku, který redakce MMAmag prošla v textu serveru MMA Fighting.
V říjnu zní stejný moment tvrději: „Začal jsem hrát hru: Dobře, pojďme, pojďme do přestřelky. Dávám ti stejné šance. A to byla velká chyba“. Z toho, že vypadl z tempa, se stalo rozhodnutí, které vzal na sebe.
Novozélandský šampion polotěžké váhy Carlos Ulberg přitom soucit odmítl už na tiskové konferenci po UFC 327 dne 12. dubna 2026. „Ne, to si nemyslím. Cítím, že tam udělal chybu, protože já bych to samé neudělal. Když jste tam kvůli zisku titulu, musíte udělat, cokoliv je třeba“, řekl podle TN.cz. Opravovat to bude 21. listopadu 2026 v Dauhá proti soupeři, který v UFC ještě neprohrál.
V Dauhá na něj čeká muž bez jediné porážky
Zápas je potvrzený organizací, ne ohlášený jednou stranou. V oznámení na webu UFC redakce MMAmag dohledala, že Procházka nastoupí proti Navajovi Stirlingovi v pětikolovém hlavním zápase turnaje UFC Fight Night v Dauhá 21. listopadu 2026. Titul v sázce není a o titulovém eliminátoru oznámení nemluví. Mezi porážkou 11. dubna 2026 a návratem 21. listopadu 2026 uplyne 224 dní.
- Jiří Procházka, 34 let, Česko, polotěžká váha, bilance 32-6-1, bývalý šampion, naposledy prohra knockoutem s Ulbergem
- Navajo Stirling, Nový Zéland, polotěžká váha, bilance 11-0, v UFC 6-0
- Stirling v roce 2026 vyhrál tři zápasy v UFC, všechny technickým knockoutem: nad Brunem Lopesem, Ionem Cutelabou a bývalým šampionem Janem Blachowiczem
Pořadí je proměnlivé: UFC při oznámení zápasu uvedla Procházku jako dvojku a Stirlinga jako pětku polotěžké váhy, novější výpis pořadí ukazuje Procházku jako trojku a Stirlinga jako šestku. O jedné věci ale zatím nejsou k dispozici žádná data.
Změny, které zatím nikdo neviděl
GLOSA Procházkovo „Po posledním zápase jsem udělal hodně změn. Je to opravdu hluboká příprava, protože jsem udělal hodně změn“ je všechno, co o té proměně veřejně existuje. V rozhovoru nepadlo jediné jméno, žádná konkrétní taktika, žádný nový prvek v týmu. Zbývá jeho vlastní formulace „Mou hlavní zbraní je schopnost přizpůsobit se“. V dubnu se podle svých slov rozhodl snadnou výhru nepřijmout. V Dauhá mu žádnou nikdo nenabídne, a to bude první skutečný důkaz, že se něco změnilo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek