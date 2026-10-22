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Procházka přiznal, že soupeře litoval a odmítl snadnou výhru. Po porážce s Ulbergem změnil řadu věcí

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Ulbergovi se po kopech podlamovala noha. Procházka podle svých slov snadné zakončení nepřijal a nabídl soupeři přestřelku. Co si z toho veze do Dauhá?
Procházka přiznal, že soupeře litoval a odmítl snadnou výhru. Po porážce s Ulbergem změnil řadu věcí

Procházka přiznal, že soupeře litoval a odmítl snadnou výhru. Po porážce s Ulbergem změnil řadu věcí

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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