Alena Schillerová terčem drsné kritiky kvůli své italštině: Tímto videem zklamala i své vlastní voliče

GLOSA / Alena Schillerová nás vzala tak trochu do Itálie. Výlet byl krátký, pozdrav srdečný a návrat do češtiny rychlejší než objednávka espressa.
„Buongiorno, signore e signori!“ A jsme v Itálii, skoro jako delegace z hoštického JZD. Ale ne, to jen ministryně financí Alena Schillerová na Instagramu zahájila svoje video italsky. Jenže než jsme se na In-Lifestyle vůbec stihli pohodlně usadit v křesle a těšit se na další jazykové dobrodružství v jejím doprovodu, bylo po všem. Zbytek už odpracoval jen obraz s hudebním doprovodem.
Osmnáct miliard eur, tři italská slova
Abychom byli spravedliví, téma příspěvku rozhodně není zbytečné. Itálie přece patří mezi významné obchodní partnery Česka a vzájemná obchodní výměna podle Schillerové přesahuje 18 miliard eur ročně. To už je pořádný balík peněz, jen co je pravda, za který by se dalo pořídit nejen hodně porcí těstovin, ale i několik opravdu důkladných ekonomických prezentací.
Ta tři slova vypadala opravdu slibně. A když už se video rozjede tak velkolepě, možná by se dalo čekat, že přijde něco navíc, ukázka delšího proslovu v cizí řeči třeba. Člověku už už padá brada v očekávání, že se ministryně financí nakonec rozhodla pokořit cizí jazyk. Jenže než stihlo v hlavě zaznít známé „Když se něčemu divíte, tak aspoň zavřete hu*u, Kelišová“, celá italská vsuvka byla ta tam. Dostali jsme jazykovou jednohubku, hezky naaranžovanou, hudebně podbarvenou, ale snědenou dřív, než si to člověk vychutnal.
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Když hudba zachraňuje, co slova nestihla
Schillerová se zkrátka hrozně snaží, aby její příspěvky na sociálních sítích nebyly jen suchým politickým hlášením, což jí nemůžeme vyčítat. I politik musí jít s dobou. Tady to video nebylo špatně sestříhané a úroveň jednání byla určitě větší než v hoštické hospodě, kde byl plán Italy opít. To by dnes už asi tak úplně nezafungovalo.
Určitě je dobře, že se Schillerová naučila alespoň onen pozdrav a že nemusela improvizovat jako Škopková v italském hotelu lámanou češtino-němčino-angličtino-ruštino-italštinou. Jako projev úcty to bylo milé. Možná je trochu škoda, že nejvýraznějším momentem videa není těch 18 miliard eur, ale je jasné, že strohost internetovému světu nevládne.
Schillerová tedy Italy pozdravila, obchodní vztahy připomněla a publiku dopřála krátký výlet do mezinárodního jednání. Příště by i tak možná stálo za to přidat ještě jednu větu. Vždyť když už člověk otevře dveře do světa, byla by škoda zůstat stát na prahu. A pokud by se náhodou rozhodla pokračovat v italštině, slibujeme, že vydržíme poslouchat. Klidně až do druhého buongiorno.
Autorský glosa redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Alena Schillerová to svou italštinou opět přepískla: Nevyhnutelné zklamání přišlo do pár vteřin byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.