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Ježura: savec, který klade vejce, kojí bez bradavek a na rande chodí v hadu několika nápadníků

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Ježura vypadá, jako kdyby někdo vzal ježka, mravenečníka a velmi starý evoluční prototyp savce, smíchal je dohromady a pak odmítl vysvětlit výsledek. Má bodliny, dlouhý čenich, klade vejce, mládě krmí mlékem bez použití bradavek a samci se během námluv poslušně seřadí za samici do fronty. Redakce tedy konstatuje, že pokud někdo hledá důkaz, že savci nemusí hrát podle běžných pravidel, ježura už sedí v Austrálii a čeká, až si jí konečně všimnete.
Ježura: savec, který klade vejce, kojí bez bradavek a na rande chodí v hadu několika nápadníků

Ježura: savec, který klade vejce, kojí bez bradavek a na rande chodí v hadu několika nápadníků

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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