Nasypte na jaře 2 hrsti pod angrešt a bobule narostou do velikosti švestek. Moučka za pár korun živí keř pomalu a bez rizika spálení

Angrešt je robustní, ale poměrně náročná rostlina, která pro bohatou úrodu vyžaduje stálý přísun živin, jak informuje web
DesateroTváříOsobnosti. Klíčovými živinami jsou pro něj draslík, dusík a hořčík, které podporují různé aspekty růstu – od vývoje listů a stonků až po produkci plodů. Tyto živiny by se měly v ideálním případě doplňovat každoročně, aby se zachoval zdravotní stav a produktivita keřů a stromků. A s tím může pomoci právě čedič. Optimální načasování hnojení
Na jaře nastartujte růst angreštu hnojením bohatým na dusík, které podpoří vývoj listů a výhonků. Po sklizni je zase nezbytné rostliny
posílit draslíkem, který pomáhá posilovat buněčné struktury a zlepšuje regulaci vody v rostlině. Tato podzimní výživa také zvyšuje odolnost rostlin proti chorobám a škůdcům během zimních měsíců klidu. Čedičová mouka pro hnojení angreštu
Čedičová mouka se podle informací z webu
NašeZahrada získává jemným mletím čedičové horniny. Vzhledově se podobá cementu, ale je nabitá množstvím základních minerálů prospěšných pro zdraví půdy. Tento horninový prach je přírodním zdrojem oxidu křemičitého, hliníku, železa, hořčíku a vápníku. Ovšem ve hře nejsou jen makroživiny, čedič obsahuje rovněž cenné stopové prvky, jako je sodík, draslík, fosfor, titan, mangan, bór a sírany, které angrešt ke své spokojenosti nezbytně potřebuje.
A jaká je další výhoda? Na rozdíl od syntetických hnojiv, která mohou rostliny zahltit a spálit, uvolňuje čedičová moučka živiny pomalu, čímž
zajišťuje jejich stálý přísun, který podporuje růst v průběhu času bez rizika spálení živin. A to se mně osobně líbí asi nejvíc. A jako bonus také zlepšuje strukturu půdy a vytváří tak ideální prostředí pro růst angreštu. Zdroj fotografie: https://chalupari-zahradkari.cz/wp-content/uploads/2021/07/kusy-horniny.jpg Aby se angreštu dařilo opravdu dobře, nepotřebuje toho příliš moc. Skvěle může pomoci např. šikovná a levná čedičová moučka. Jak aplikovat čedičovou moučku
Uvolněte půdu kolem keřů angreštu, aby se moučka dala dobře zapracovat. Kolem základny každého keře rozprostřete značné množství tohoto hnojiva a
jemně ho smíchejte s horní vrstvou půdy. A připravte si také kompost a mulč. Tyto organické materiály totiž pomáhají v půdě zadržovat vlhkost a dodávají půdě další živiny. A měli byste také vědět, že se čedič podle zjištění redakce Chalupáři-Zahrádkáři uplatňuje i jako pesticid – a to velmi dobře.
VIDEO Jak na řez stromkového nebo keřového angreštu
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři