Adam Vojtěch o roli otce: „Snažím se chodit domů v rozumnou dobu, abych děti ještě viděl." Teď ukázal vzácný rodinný snímek

Nedělní odpoledne v parku, lavička, kočárek, dvouletý syn po boku a necelý rok stará dcera v kočárku. Adam Vojtěch k fotografii napsal jen: „Podzimní neděle s mými nejbližšími. Člověk může na chvíli vypnout a užít si společný čas.“ Manželka Olga na snímku chybí. Žádná dovolenková kulisa, žádný slavnostní moment, jen otec a dvě malé děti uprostřed podzimu. A přesto právě tahle nenápadnost dělá příspěvek zajímavým. Vojtěch totiž rodinné soukromí střeží důsledněji než většina českých politiků a každé takové nahlédnutí má svou váhu.
Třikrát za rok: chronologie vzácných záběrů
Emilie Anna se narodila 24. října 2025 a Vojtěch její příchod oznámil na Instagramu krátce po porodu. Podruhé se dcera objevila na rodinné fotografii z Mikulova 9. srpna 2026, tehdy šlo o první veřejný záběr celé čtyřčlenné rodiny, se Svatým kopečkem v pozadí a Olgou po boku. Aktuální říjnový snímek je užší a intimnější: bez manželky, bez dovolenkové scenérie.
Tři veřejné výstupy za dvanáct měsíců. Ve srovnání s politiky, kteří děti sdílejí na sítích pravidelně (Novinky v roce 2021 popisovaly třeba Ivana Bartoše nebo Víta Rakušana jako velmi aktivní), je to přísnější režim. Vojtěch se pohybuje blíž ochrannému pólu, aniž by děti skrýval úplně.
Zajímavý je i načasování. Příspěvek vyšel 18. října, šest dní před prvními narozeninami Emilie Anny. Sám ministr narozeninový motiv nezmínil, ale shoda je nápadná.
Pět ráno, jedenáct večer, a slib, že to bude jinak
Aby člověk pochopil, proč Vojtěch mluví o „rozumné době“ návratu domů, musí se vrátit do pandemických let. V rozhovoru pro Blesk v únoru 2026 popsal, jak tehdy vypadal jeho den: odchod v pět ráno, návrat v jedenáct večer. „Nechci děti vídat jenom když spí o půlnoci,“ řekl a dodal, že dal manželce závazek, tentokrát to bude jinak.
Jak ten závazek vypadá v praxi, popsala v březnu 2026 sama Olga Vojtěchová. Ministr odjíždí do úřadu mezi sedmou a osmou, vrací se večer, pomáhá s uspáním dětí, a pak znovu otevírá pracovní agendu. Když si manželé výjimečně vyrazili na večeři do michelinské restaurace, hlídala chůva.
Současně Vojtěch na červnové tiskové konferenci Úřadu vlády deklaroval, že se „plně“ věnuje ministerstvu a připravuje klíčové zákony a reformy. Rovnice je jasná: hlavní tíhu každodenní péče nese Olga, ministr se do rodinného života vejde ve večerních oknech. Rovnováha mezi prací a osobním životem v běžném smyslu to není. Spíš manažování přítomnosti v malých blocích času.
Z Helsinek do Strakovy akademie
Vojtěchova zkušenost s otcovstvím pod tlakem nezačala na ministerstvu. Syn Matyáš Antonín se narodil v Helsinkách, kde Vojtěch působil jako velvyslanec. Rodina tam žila přes dva roky a i diplomatická role zasahovala do rodinného rytmu; ambasáda se přes svátky nezavírá, takže i Vánoce 2024 podřizoval služebním povinnostem.
V rozhovoru z léta 2025 Vojtěch říkal, že zvládá přebalování i další běžné otcovské činnosti a snaží se pomáhat „maximálně, kolik čas dovolí“. Formulace je upřímná právě tím přívlastkem; čas dovolí málokdy tolik, kolik by chtěl.
Kontrolovaná otevřenost, ne rodinná kampaň
Když politik zveřejní fotku s dětmi, automaticky se nabízí otázka: PR, nebo autentický moment? U Vojtěcha mluví proti čistě piaristickému motivu právě ta sporadičnost. Tři snímky dcery za rok, žádné pravidelné „rodinné pondělky“ na Instagramu, žádné interiéry domácnosti. Chybí i přesná lokace aktuálního parku, a to je samo o sobě signál, že rodina si hranice hlídá.
Podle nás v Redakci VIPŽivot jde spíš o kontrolovanou výjimku v jinak zdrženlivé komunikaci než o součást promyšlené obsahové strategie. Vojtěch buduje obraz přítomného otce, ale nedělá z dětí pravidelný politický obsah. V českém politickém prostředí, kde se míra sdílení soukromí pohybuje od naprosté uzavřenosti po každodenní stories, je to pozice, která si drží důvěryhodnost.
Za šest dní Emilie Anna oslaví první narozeniny. Jestli se objeví i narozeninový snímek, bude to teprve čtvrtý veřejný záběr. U ministra, který den co den řeší reformy zdravotnictví, je i tohle forma odpovědi na otázku, kde má priority.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová