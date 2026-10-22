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Důchody čeká od ledna přísnější výpočet. Novela zastaví růst výchovného a změní pravidla pro nové žadatele

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Od 1. ledna 2027 mají podle novely začít platit přísnější pravidla pro výpočet nových důchodů. Změnit se má hodnocení péče o děti i termíny výplat.
Výpočet starobních důchodů se má zpřísnit.

Výpočet starobních důchodů se má zpřísnit.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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