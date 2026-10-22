Důchody čeká od ledna přísnější výpočet. Novela zastaví růst výchovného a změní pravidla pro nové žadatele

Žadatele o starobní penzi mají od 1. ledna čekat přísnější pravidla pro výpočet. Podle schválené novely se mají upravit také podmínky výchovného. Stávajícím seniorům má základní část důchodu stoupnout o 270 korun měsíčně. V polovině roku pak úřad plánuje posílat peníze za klasické kalendářní měsíce.
Nový výpočet má zkrátit zápočet odpracovaných let
Dnes se při výpočtu starobního a invalidního důchodu započítávají výdělky do první redukční hranice plně a každý rok pojištění má hodnotu 1,5 procenta. To se od ledna podle schváleného zákona změní a naběhne další vlna snižování.
Výdělky do první hranice se budou započítávat jen z 98 procent. Hodnota každého odpracovaného roku navíc klesne na 1,490 procenta. Žadatelé s datem přiznání v novém roce tak získají o něco méně peněz.
Od ledna má také začít platit úplná novinka ve sdílení výdělků. Manželé a lidé ve stejnopohlavním nebo dříve uzavřeném registrovaném partnerství dostanou možnost dobrovolně sdílet své vyměřovací základy pro budoucí výpočet. Opatření podle schváleného návrhu bude výhodné především pro páry, kde mají oba partneři výrazně rozdílné pracovní příjmy.
Výchovné má podle zákona zůstat početnějším rodinám
Matky, které dříve vychovaly jedno nebo dvě děti, mají nyní k penzi navíc 500 korun za každé z nich. Schválená reforma tento princip omezuje. Nově úřady přiznají výchovné ve stejné výši už jen za třetí a každé další dítě. Péči o první dvě děti do tří let věku stát ocení fiktivním vyměřovacím základem, který odpovídá úrovni průměrné mzdy. Při výpočtu ale úředníci provedou kontrolní srovnání. Zjistí tak, zda původní pravidla nebyla pro konkrétní žadatelku finančně výhodnější.
Nové pravidlo se týká péče probíhající od roku 1986 dál. Pro matky, u kterých péče skončila dříve, nebude podle zákona platit ani výchovné, ani fiktivní základ. Tato doba se jim započítá pouze jako náhradní doba pojištění.
Změna se dotkne i současných seniorů, kteří již výchovné pobírají. Úřad tuto složku nově před každou další valorizací odečte a o příslušné procento zvýší jen zbylou část důchodu. Výchovné pro první a druhé dítě tak postupně ztratí svou původní hodnotu.
Lednová valorizace má navýšit obě části penze
Stávající starobní a invalidní důchody úřad od ledna přepočítá. Podle zářijového nařízení vlády vzroste základní výměra každému o 270 korun měsíčně. Zvýšení čeká také procentní výměru, která plošně stoupne o 0,2 procenta. Základní výměra po úpravě v roce 2027 dosáhne částky 5 170 korun.
Stejně vysoká je od nového roku i minimální možná procentní výměra u klasického starobního důchodu. V součtu tak nejnižší možná penze dosáhne přes deset tisíc korun.
|Druh penze v roce 2027
|Základní výměra měsíčně
|
Nejnižší procentní výměra měsíčně
|Starobní a invalidní pro 3. stupeň
|5 170 Kč
|5 170 Kč
|Invalidní pro 2. stupeň a vdovský
|5 170 Kč
|2 585 Kč
|Invalidní pro 1. stupeň
|5 170 Kč
|1 724 Kč
|Sirotčí
|5 170 Kč
|2 068 Kč
Pokud už důchod pobíráte, spočítejte si, kolik budete od ledna brát. Stačí zadat částku z prosince 2026.
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Výpočet je orientační. Vychází ze základní výměry 5 170 Kč (zvýšení o 270 Kč) a zvýšení procentní výměry o 0,2 %, které schválila vláda. Věková valorizace a příspěvek 2 000 Kč zatím musí projít Parlamentem. Kalkulačka nepočítá důchody, které se vyplácejí jen částečně kvůli penzi ze zahraničí. Přesnou částku vám sdělí Česká správa sociálního zabezpečení.
Kalkulačka platí pro důchody přiznané do konce roku 2026. U důchodů přiznaných od ledna 2027 se výpočet liší, a částku proto nelze takto jednoduše spočítat.
Vláda projednává bonusy za práci i vyšší věk
Starobní důchodci, kteří nadále pracují jako zaměstnanci nebo podnikají, mají podle projednávané novely dostat vyšší penzi. Za každý rok výdělečné činnosti projednávají poslanci přidání 1,5 procenta k procentní výměře. Zároveň lidem podle návrhu zůstane sleva na sociálním pojištění ve výši 6,5 procenta.
Změnit se podle vládních návrhů může i takzvaná věková valorizace. Důchody lidí nad 80 let se v takovém případě automaticky zvýší o 500 korun a následně znovu každých pět let. Při dosažení sta let věku má penze vzrůst o rovných tisíc korun. O přesné podobě obou úprav poslanci nadále jednají.
Výplaty mají přejít v červenci na kalendářní měsíce
Česká správa sociálního zabezpečení dnes vyplácí penze dopředu na takzvané klouzavé měsíce. Od 1. července 2027 se ale systém podle zákona změní a úřad přejde na klasické kalendářní měsíce. Výplatní den zůstane stejný. Obě období se ale v průběhu letních prázdnin částečně překryjí.
Kdo například dnes dostává peníze desátého dne v měsíci, obdrží v červnu splátku do devátého července. Nová červencová výplata už ale pokryje celý kalendářní měsíc od prvního do jednatřicátého. Lidé tak dostanou zaplaceno za devět dní navíc. Zákon výslovně stanoví, že se červencový důchod kvůli tomuto překryvu nekrátí a senioři obdrží celou měsíční částku.
Přechod na nový systém ukončí také lednové doplatky k valorizacím za první dny nového roku. Ty senioři dostanou podle plánu naposledy v lednu 2027 a v dalším roce už nebudou potřeba. Důchodů, které vyplácí ministerstvo vnitra, obrany nebo spravedlnosti, se změna netýká. Tito příjemci dostávají peníze za kalendářní měsíce už dnes.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (epravo, ceskeduchody).