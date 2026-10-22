Česká pošta varuje před masivním podvodem: Pokud vám přijde tato sms, neklikejte na ni, je to podvod, přijdete o peníze

Jak falešné SMS vypadají a proč se pořád mění
Česká pošta od března do října 2026 zveřejnila nejméně 7 varování před podvodnými zprávami. V březnu šlo o neuhrazené poplatky a neúspěšné doručení, později o zásilku v celním řízení s požadavkem na 216,99 Kč. V září útočníci požadovali 220,99 Kč a v říjnu se objevily i varianty s částkou 220,99 EUR nebo s výzvou k potvrzení postupu kvůli chybějícímu podpisu.
Česká pošta k 12. říjnu 2026 uvedla, že podala trestní oznámení na neznámého pachatele a spolupracuje s Policií ČR. Policie dlouhodobě upozorňuje na smishing, tedy podvodné SMS, které mají příjemce přimět k rychlé reakci bez ověření. Podle monitorovací zprávy ČTÚ za první čtvrtletí 2026 zůstává tento jev v Česku aktuálním problémem.
DHL na stránce Informace o podvodech jmenuje typické znaky: zkrácené adresy například přes bit.ly, obecného odesílatele typu „Doručení“, zahraniční předvolbu či odkaz mimo oficiální domény firmy. Podvodné odkazy také často používají neobvyklé koncovky jako .top nebo .xyz, případně adresy s překlepy napodobující oficiální weby.
Proč je kalendář nebezpečnější než samotná SMS
Běžný smishing končí u textové zprávy a falešného webu. Kalendářová varianta přidává další krok, který oběť hůř rozpozná. Na iPhonu může klepnutí na odkaz k souboru iCalendar (.ics) nabídnout přidání události nebo odběr kalendáře. Pokud uživatel odběr potvrdí, mohou mu chodit upozornění, dokud kalendář neodebere. Mechanismus popisuje oficiální příručka Applu.
U Google Kalendáře záleží na nastavení pozvánek. Při povoleném automatickém přidávání se podezřelá událost může objevit bez dalšího potvrzení. U účtů v Evropském hospodářském prostoru jsou události z Gmailu ve výchozím stavu vypnuté, riziko ale zůstává u pozvánek a odběrů externích kalendářů.
Bezpečnostní výzkumy firem Barracuda a Fortra z roku 2026 upozorňují, že podezřelá událost zůstane v telefonu i po smazání původní SMS a může se připomínat ještě několik dní. Oběť tak na škodlivý odkaz klikne ve chvíli, kdy už na zprávu dávno zapomněla.
Samotné přijetí SMS kalendář nezmění. Obvykle je nutný další krok, tedy kliknutí a potvrzení, případně nevhodné nastavení aplikace.
Není to nový trik, ale má novou zbraň
Smishing s legendou o zásilce se v Česku objevuje řadu let. NÚKIB popsal dlouhodobou kampaň zneužívající mimo jiné jméno České pošty už v březnu 2023 a uvedl, že začala v srpnu 2022. O2 mezi často zneužívané značky řadí Českou poštu, DPD, DHL i UPS. Americká FTC varuje před podobnými scénáři u DHL a FedExu.
Novinkou je zneužívání kalendářových pozvánek a souborů .ics. NÚKIB navíc upozorňuje, že umělá inteligence může útočníkům usnadnit tvorbu personalizovaných zpráv. Přímý důkaz, že ji využívá právě tato česká kampaň, ale k dispozici není. Kvalitně napsané zprávy ovšem už nemusí obsahovat gramatické chyby, které dříve příjemce varovaly.
Co dělat, když jste klikli, a jak se bránit
Pokud se v kalendáři objevila podezřelá událost, neotevírejte v ní žádné odkazy. Na iPhonu událost smažte nebo zrušte odběr kalendáře. Na Androidu zkontrolujte přidané kalendáře, neznámé skryjte či odeberte a upravte nastavení pozvánek. Pokud jste zadali platební údaje, ihned kontaktujte banku a nechte zablokovat kartu.
- Google Kalendář: omezte automatické přidávání událostů od neznámých odesílatelů a upřednostněte přidání až po odpovědi na pozvánku.
- iPhone: neklikejte na soubory .ics z neznámých zdrojů a využijte filtrování neznámých odesílatelů; možnosti se liší podle verze systému.
- Zásilku ověřujte mimo SMS: v oficiální aplikaci Pošta Online či Moje DHL, na webu e-shopu nebo přes zákaznickou linku.
- Podezřelou SMS přepošlete operátorovi na číslo 7726; u českých operátorů je to zdarma.
- DHL přijímá snímky obrazovky na adrese phishing@dhl.com.
Zdroje článku: centrum.cz, tiscali.cz, ceskaposta.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý