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Česká pošta varuje před masivním podvodem: Pokud vám přijde tato sms, neklikejte na ni, je to podvod, přijdete o peníze

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Podvodníci, kteří se vydávají za pracovníky České pošty nebo DHL, mají nový trik. Stačí klepnout na odkaz, potvrdit přidání události či odběr cizího kalendáře, a podvodná výzva se v telefonu tváří jako běžná systémová notifikace.
Česká pošta varuje před masivním podvodem: Pokud vám přijde tato sms, neklikejte na ni, je to podvod, přijdete o peníze

Česká pošta varuje před masivním podvodem: Pokud vám přijde tato sms, neklikejte na ni, je to podvod, přijdete o peníze

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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