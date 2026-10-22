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Antonelli má titul F1 na dosah. Mercedes přesto mění oba vozy a riskuje před rozhodujícím víkendem

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Kimi Antonelli vede mistrovství světa formule 1 o 102 bodů a už při nedělní Velké ceně USA může získat svůj první titul. Mercedes však před Austinem řeší něco, co by u tak dominantního týmu mohlo působit překvapivě: jeho nejnovější aerodynamický balíček stále nefunguje tak jednoznačně, jak si vedení představovalo.
Antonelli má titul F1 na dosah. Mercedes přesto mění oba vozy a riskuje před rozhodujícím víkendem

Antonelli má titul F1 na dosah. Mercedes přesto mění oba vozy a riskuje před rozhodujícím víkendem

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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