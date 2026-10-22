Antonelli má titul F1 na dosah. Mercedes přesto mění oba vozy a riskuje před rozhodujícím víkendem

V Singapuru jej používal pouze Antonelli, zatímco George Russell závodil se starší specifikací. Nyní Toto Wolff rozhodl, že oba monoposty dostanou nejnovější úpravy. Mercedes tím získává sjednocený technický základ, současně ale přijímá riziko v období, kdy Max Verstappen s Red Bullem znovu výrazně zrychluje.
Kimi Antonelli přijíždí do Austinu v situaci, kterou ještě před několika lety považoval za vzdálený sen. Ve dvaceti letech vede mistrovství světa formule 1 a už při Velké ceně USA má matematickou možnost stát se nejmladším šampionem historie. Před týmovým kolegou Georgem Russellem má náskok 102 bodů. Do konce sezony zbývá šest velkých cen a Mercedes současně výrazně vede Pohár konstruktérů.
Za takových okolností by se nabízelo jednoduché řešení: ponechat ověřenou techniku, minimalizovat riziko a soustředit se na dokončení mimořádně úspěšné sezony. Toto Wolff ale zvolil jinou cestu. Mercedes potvrdil, že Antonelli i Russell budou v Austinu používat nejnovější verzi aerodynamického balíčku, který v předchozích závodech přinesl rozporuplné výsledky.
Nejde o náhlou změnu koncepce vozu. Přesto je toto rozhodnutí pozoruhodné, protože Mercedes po několika problematických víkendech stále hledá nejlepší způsob, jak své současné úpravy využívat.
Malajsie odhalila problém. Singapur posloužil jako srovnávací test
Nový aerodynamický balíček Mercedes poprvé nasadil při Velké ceně Malajsie. Tým od něj očekával zlepšení výkonnosti, ale jeho první závodní nasazení nesplnilo očekávání. Monopost se choval jinak, než inženýři předpokládali, a oběma jezdcům komplikoval hledání optimálního nastavení. V Singapuru proto Mercedes zvolil neobvyklý postup.
Antonelli pokračoval s novým balíčkem, zatímco Russell se vrátil ke starší specifikaci. Tým tak mohl porovnávat chování dvou rozdílných technických řešení během stejného závodního víkendu.
Takové srovnání samozřejmě není dokonalým laboratorním experimentem. Každý jezdec má jiný styl, může zvolit trochu odlišné nastavení a průběh tréninků či závodu ovlivňuje řada okolností. Přesto poskytuje cenná data. Inženýři mohou porovnávat rychlost v jednotlivých typech zatáček, stabilitu vozu, chování pneumatik nebo změny přítlaku při různých rychlostech. Antonelli nakonec v Singapuru dojel třetí, zatímco Russell se po technických komplikacích a penalizaci probojoval na deváté místo.
Výsledky samotné tedy nejsou přímým důkazem, že nová specifikace je za všech okolností rychlejší. Mercedes však během víkendu získal dostatek informací, aby se rozhodl pokračovat v jejím vývoji.
Wolff nyní vsadil na společný technický základ
Před Velkou cenou USA už vedení týmu žádné rozdíly mezi specifikacemi neplánuje. Wolff potvrdil, že oba monoposty nastoupí s nejnovější sadou úprav. Jeho zdůvodnění bylo poměrně přímočaré. Mercedes podle něj v Malajsii a Singapuru nedokázal využít celý svůj potenciál, ale tým během těchto závodů intenzivně pracoval na pochopení problémů.
Austin nyní představuje příležitost ukázat, zda se podařilo najít správný směr. Z technického hlediska má společná specifikace několik výhod. Oba jezdci mohou během tréninků sbírat srovnatelnější data a tým se nemusí současně soustředit na dva odlišné aerodynamické koncepty. Pokud některý z pilotů najde účinné nastavení, může být jeho zkušenost pro druhého lépe využitelná.
Současně však Mercedes přichází o možnost přímého závodního srovnání se starší variantou. Pokud by se nový balíček na charakteristickém okruhu Circuit of the Americas nechoval podle očekávání, bude muset tým hledat řešení především změnami nastavení.
Proč je Austin pro aerodynamiku náročný
Okruh v Austinu kombinuje několik velmi odlišných typů zatáček. V první části trati se nacházejí rychlé změny směru, které vyžadují stabilní aerodynamickou platformu. Jiné úseky zahrnují prudké brzdění, pomalejší zatáčky a dlouhé akcelerace. Monopost proto nemůže být optimalizován pouze na jediný typ situace.
Pokud má nové aerodynamické řešení například výhodu ve vysokorychlostních zatáčkách, ale současně komplikuje stabilitu při pomalejších průjezdech, může být hledání správného nastavení výrazně složitější.
Právě proto je důležité, že Mercedes během předchozích dvou víkendů nasbíral zkušenosti s chováním nového balíčku. Inženýři nyní musejí proměnit získané poznatky v konkrétní nastavení obou monopostů. Antonelli přitom nemá důvod zbytečně riskovat. Jeho hlavním cílem musí být další kvalitní výsledek, který jej přiblíží titulu nebo mu jej dokonce definitivně zajistí. Russell naopak potřebuje dokázat, že i se současnou technikou dokáže pravidelně bojovat na špici.
Verstappen změnil situaci. Mercedes už nemůže spoléhat jen na náskok
Dalším důvodem, proč Mercedes pokračuje v technickém vývoji, je návrat Red Bullu do výrazně lepší formy. Max Verstappen vyhrál poslední dva závody a ukázal, že rakouský tým dokázal během sezony zrychlit. Mercedes sice stále drží obrovský náskok v šampionátu, ale samotné pořadí jezdců nevypovídá o aktuální rychlosti monopostů.
Antonelli v Singapuru dojel na třetím místě, přesto však na Verstappena ztratil přibližně 25 sekund. To je rozdíl, který Wolff nemůže ignorovat, pokud chce Mercedes udržet konkurenceschopnost také v závěrečné části sezony.
Právě proto tým nesoustředí veškerou pozornost pouze na matematické možnosti zisku titulu. Potřebuje průběžně zlepšovat vůz a neztrácet výkonnost proti soupeřům. V tomto ohledu se technické rozhodnutí Mercedesu dá chápat jako snaha spojit dvě priority: dokončit úspěšnou sezonu a současně dál zvyšovat rychlost monopostu.
Antonelli může být mistrem světa už v neděli
Mladý Ital má před závodem v Austinu mimořádnou příležitost. Pokud by v neděli zvítězil, Russell skončil mimo první osmičku a Lewis Hamilton mimo nejlepší čtyřku, mohl by Antonelli matematicky získat titul už na americké půdě.
Jde o poměrně náročnou kombinaci výsledků, takže nejpravděpodobnějším scénářem stále zůstává pokračování boje o titul i v dalších závodech. To však nic nemění na skutečnosti, že dvacetiletý Antonelli je velmi blízko historickému úspěchu.
Pokud sezonu dokončí na prvním místě, překoná věkový rekord Sebastiana Vettela, který získal svůj první titul v roce 2010 ve 23 letech. Pro Mercedes by to byl také mimořádný moment. Tým dal velmi mladému jezdci důvěru a nyní má šanci získat s ním titul proti výrazně zkušenějším soupeřům.
O výsledku rozhodne rychlost i schopnost zvládnout tlak
Velká cena USA představuje pro Antonelliho další zkoušku, která nebude záviset jen na samotné technice. Jeho náskok je komfortní, ale při vědomí možné historické události se každá chyba může zdát významnější. Mercedes navíc přiváží novou specifikaci, jejíž potenciál se tým stále učí naplno využívat. Právě proto bude důležitý celý závodní víkend od pátečních tréninků.
Pokud bude Mercedes rychlý a stabilní, získá Antonelli další prostor k tomu, aby kontroloval situaci v šampionátu. Jestliže se však ukáže, že Red Bull nebo Ferrari mají v Austinu výhodu, bude muset mladý Ital především minimalizovat bodové ztráty. Rozhodnutí sjednotit techniku obou vozů tedy není samo o sobě hazardem. Je pokračováním vývoje, který může Mercedesu pomoci i v dalších závodech.
Nejzajímavější na celé situaci je, že tým s obrovským náskokem stále řeší zásadní technické otázky. Antonelli má titul na dosah, ale Wolff dobře ví, že současná převaha v tabulce ještě neznamená, že Mercedes má nejrychlejší vůz na každé trati. Austin ukáže, zda se mu podařilo tento rozdíl zmenšit právě ve chvíli, kdy může rozhodnout o mistrovi světa.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Mercedes-Benz Media – United States Grand Prix 2026 Preview [2], Sky Sports – Mercedes confirm Antonelli and Russell will run latest upgrades [3], Sky Sports – Antonelli title permutations for United States Grand Prix [4], Sky Sports – Russell considers further grid penalty for upgraded power unit [5].