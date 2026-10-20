Lorenzo Lamas z Odpadlíka v 68 letech změnil image. Obarvil šediny, nechal si narůst mulet a plnovous

Představitel seriálového Odpadlíka Lorenzo Lamas nedávno razantně změnil vzhled. Osmašedesátiletý americký herec obarvil šediny, nechal si narůst mulet a lidé na sociálních sítích komentují jeho nepřirozeně vyhlazenou tvář. Na veřejnosti se už několik měsíců ukazuje po boku Heather Locklear ze seriálu Melrose Place.
Krátké šediny vystřídal obarvený účes
Ještě letos na jaře nosil Lorenzo Lamas nakrátko střižené prošedivělé vlasy s knírkem. V této podobě ho pamatují i čeští fanoušci z jeho loňské účasti na pražském festivalu Comic-Con. V posledních týdnech ovšem prošel výraznou proměnou.
Na říjnových fotografiích z americké akce 90s Con v Connecticutu a v propagačním videu na Instagramu se herec objevil s prodlouženými, tmavě obarvenými vlasy ve stylu muletu a hustým plnovousem.
Fanoušci pod společným příspěvkem okamžitě začali řešit jeho nápadně vyhlazený obličej. Někteří sledující psali, že vypadá o dvacet let mladší. Jiní hodnotili jeho vzhled kritičtěji. „Obarvil si vlasy a nechal si napnout tvář,“ všiml si jeden z komentujících. Další lidé přidali názory, že herec působí spíše nepřirozeně.
Na loňském setkání v Praze herec mluvil o své nejslavnější roli trochu jinak. „Reno Raines byl mnohem přitažlivější než já,“ uvedl k postavě, kterou ztvárnil v Odpadlíkovi. Dodal, že ho televizní hrdina inspiruje i dnes. „Dělal správné věci. Šel správnou cestou a já se mu snažím v životě podobat,“ řekl tehdy českým fanouškům.
Setkání po více než čtyřiceti letech
Na videích i nedávných veřejných akcích herce doprovází pětašedesátiletá Heather Locklear. Dvojice vztah oficiálně potvrdila letos v dubnu, pár ovšem společně trávil už loňského silvestra v Las Vegas. Obě televizní hvězdy se znají více než čtyřicet let, jelikož se poprvé setkaly v roce 1983 při focení.
V září jí Lamas na sociálních sítích blahopřál k narozeninám a připojil snímek se slavnostním dortem. V říjnu pak herečka vyrazila na setkání s bývalými kolegy ze seriálu Melrose Place a její partner ji na akci doprovodil.
Zrušené zásnuby a šest exmanželek
Oba partneři mají za sebou složitou rodinnou minulost. Locklearová loni zrušila zasnoubení se svou středoškolskou láskou Chrisem Heisserem. Dříve přitom tvrdila, že další formální svazek nepotřebuje. „Svatba není důležitá. Jsme spolu, milujeme se a podporujeme se. A to je to jediné, na čem záleží,“ vysvětlovala v době, kdy vztah ještě fungoval.
V minulosti byla vdaná za hudebníky Tommyho Lee a Richieho Samboru, se kterým má dceru Avu. Média dříve často rozebírala i její osobní problémy. Herečka se v letech 2008 a 2018 léčila na psychiatrii a potýkala se se závislostí na alkoholu a lécích.
Lamas má za sebou už dokonce šest manželství. To poslední s modelkou Kennou Scottovou trval zhruba rok a žádost o rozvod podal loni počátkem roku. Z předchozích vztahů má celkem šest dětí. Seriál Odpadlík, který ho v devadesátých letech proslavil a se kterým je dodnes spojený, v současnosti vysílá televizní stanice Nova Action.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, thechronicle.com.au, hellomagazine, instagram).