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Lorenzo Lamas z Odpadlíka v 68 letech změnil image. Obarvil šediny, nechal si narůst mulet a plnovous

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Herec Lorenzo Lamas ze seriálu Odpadlík vyměnil krátké šediny za tmavý mulet a hladkou tvář. Na posledních fotografiích ze společnosti ho doprovází Heather Locklear z Melrose Place.
Lorenzo Lamas v roce 1989

Lorenzo Lamas v roce 1989

Zdroj: FOTO:photo by Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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