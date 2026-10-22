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Meteorologové se výrazně zmýlili. Nadcházející zima bude úplně jiná, než tvrdili před měsícem

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Říjnové modely srazily očekávanou sněhovou nadílku. Největší šance na bílo se přesouvá na únor a březen.
Meteorologové se výrazně zmýlili. Nadcházející zima bude úplně jiná, než tvrdili před měsícem

Meteorologové se výrazně zmýlili. Nadcházející zima bude úplně jiná, než tvrdili před měsícem

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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