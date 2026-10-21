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Film, který se stal symbolem celé generace: Málokdo ví, že se toho při natáčení Discopříběhu odehrávalo mnohem více

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Discopříběh z roku 1987 dodnes funguje jako výpověď o mládí v osmdesátých letech. A kdo ho viděl několikrát, možná si všiml i menších nedostatků.
Fotografie z filmu Discopříběh

Fotografie z filmu Discopříběh

Zdroj: Foto: Se svolením TV Nova, Discopříběh
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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