Film, který se stal symbolem celé generace: Málokdo ví, že se toho při natáčení Discopříběhu odehrávalo mnohem více

Discopříběh z roku 1987 dodnes funguje jako výpověď o mládí v osmdesátých letech. A kdo ho viděl několikrát, možná si všiml i menších nedostatků.
Jaroslav Soukup natočil Discopříběh v době, kdy panelákové dvory, večerní diskotéky a kazety s písničkami tvořily pro teenagery malý, ale důležitý svět. Film měl premiéru 1. listopadu 1987 a kominického učně Jirku ztvárnil tehdy šestnáctiletý Rudolf Hrušínský nejmladší. Dnes už je z Discopříběhu jedna z filmových vzpomínek na osmdesátá léta a pro Plzeň má navíc zvláštní význam. Právě tam se totiž většina příběhu odehrává. Na In-Lifestyle jsme se rozhodli připomenout některé zajímavosti z natáčení i chybky, které se ve snímku objevily.
První lásky, diskotéky a trochu svobody
Jirka Horáček žije s otcem na plzeňském sídlišti a většinu volného času tráví s kamarády. Chodí na diskotéky, řeší holky a pochopitelně se dostává i do konfliktů s otcem. Když potká Evu a Jitku, začne se jeho poměrně poklidný svět trochu komplikovat.
Na dnešního diváka přitom může film působit jako opravdový výlet do historie. Účesy, oblečení, paneláky, diskotéky, kazety a způsob, jakým se tehdy mladí seznamovali. To všechno je dnes stejně zajímavé jako samotný příběh. Tehdejším teenagerům přitom tyhle věci samozřejmě nepřipadaly nijak zvláštní. Prostě tak vypadalo jejich dospívání.
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Hrušínský byl při natáčení ještě školák
Rudolf Hrušínský nejmladší měl při natáčení pouhých šestnáct let. Natáčení pro něj znamenalo i několik měsíců mimo domov, jak připomenul web AhaOnline. V Plzni bydlel v hotelu a dostal se do prostředí, které bylo pro šestnáctiletého kluka přece jen nové. Ladislav Potměšil, který hrál jeho otce, na něj proto podle pozdějších vzpomínek trochu dohlížel. Třeba mu radil, aby večer nemíchal různé druhy alkoholu.
Hrušínský si navíc během natáčení užil i něco, co by si člověk u pohodové hudební komedie možná nepředstavil. Při běhu přes plzeňské náměstí si rozřízl chodidlo o střep, uvedla TV Nova. Zranění ale neřešil a scénu dokončil. Potíže měl i Ladislav Potměšil, který si při natáčení poranil nohu a později se pořezal o sklo.
I obyčejné scény měly svoje triky
Některé filmové momenty dnes vypadají úplně samozřejmě, ale jejich natáčení už tak jednoduché nebylo. Třeba scéna, ve které Jitka ostříhá Jirku. Na plátně to vypadá, že Hrušínského opravdu stříhá jeho filmová partnerka. Ve skutečnosti se o skutečné stříhání postarala profesionální kadeřnice.
A nechyběly ani drobné chyby, kterých si pozornější diváci mohou všimnout. V jednom záběru je například vidět mikrofon a v jiných scénách se mění některé detaily na oblečení nebo rekvizitách. U filmu, který vznikal před téměř čtyřiceti lety, ale podobné drobnosti dnes spíš pobaví než rozčilují. Natáčení navíc nešlo vždy úplně podle plánu. Při scéně, kdy Jirka sedí na střeše pod dekou a má na něj pršet, se filmařům podařilo vytopit byt v posledním patře domu.
Plzeň ve filmu zůstala dodnes
Discopříběh je s Plzní spojený tak pevně, že by bez ní dnes působil trochu jinak. Natáčelo se přímo v ulicích města a závěr filmu na náměstí se stal jedním z jeho nejznámějších obrazů. Při natáčení se tam sešly tisíce lidí a kamera je snímala z výšky.
Kvůli závěrečné scéně vznikla i jedna poměrně kuriózní obava. Filmový štáb totiž podle Aktuálně.cz potřeboval na náměstí velký jeřáb a řešilo se, zda podzemní chodby pod městem unesou jeho váhu. Plzeň má rozsáhlý systém historických sklepů a chodeb, takže obava nebyla úplně od věci.
Proč se k němu lidé pořád vracejí
Dnes už může Discopříběh působit naivně. Některé dialogy jsou jednoduché, oblečení dávno z módy a svět, ve kterém se Jirka pohybuje, je od dneška na míle vzdálený. Jenže to je na něm zajímavé. Člověk v něm neuvidí jen Hrušínského, Potměšila nebo písničky Michala Davida. Uvidí také dobu, kdy se chodilo na diskotéku místo na sociální sítě, kdy se písničky přetáčely na kazetách a kdy se člověk mohl s někým seznámit prostě tak, že ho potkal večer na parketu.
Možná je to jeden z důvodu, proč se Discopříběh pořád vrací. Pro někoho je to nostalgie, pro jiného trochu legrační připomínka módy a účesů, které už se snad nikdy nevrátí. A pro dalšího jednoduše film, u kterého si vybaví vlastní dospívání. I když jeho vlastní příběh vypadal úplně jinak.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Film o mladých láskách se stal symbolem celé generace: Zajímavé perličky z natáčení filmu Discopříběh byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.