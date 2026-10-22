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V Šumperku je ANO v opozici. Dohodli se Nezávislá volba, STAN a Srdcem pro Šumperk

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Po Olomouci jde hnutí ANO do opozice také v Šumperku. Na koalici se dohodli Nezávislá volba, STAN a Srdcem pro Šumperk. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít těsnou většinu 14 mandátů. Odchod ANO do opozice hrozí i v Prostějově, kde o tom rozhodne ODS.
V Šumperku je ANO v opozici. Dohodli se Nezávislá volba, STAN a Srdcem pro Šumperk

V Šumperku je ANO v opozici. Dohodli se Nezávislá volba, STAN a Srdcem pro Šumperk

Zdroj: Nezávislá volba
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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