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Staročeská skleněná polévka není žádná křehotinka: Bramborová polévka z cibule, česneku a zeleniny s rozšlehaným vejcem

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Skleněná polévka zní trochu tajemně, ale ve výsledku je to poctivá staročeská bramborová polévka z pár běžných surovin. Její kouzlo není v složitosti, spíš v tom, že se nic nepřekombinuje a vejce přijde do hrnce až úplně nakonec.
Fotografie ke skleněné polévce

Fotografie ke skleněné polévce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Staročeská skleněná polévka není žádná křehotinka: Starý recept, který z obyčejných surovin vykouzlí vydatný talíř
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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