Staročeská skleněná polévka není žádná křehotinka: Bramborová polévka z cibule, česneku a zeleniny s rozšlehaným vejcem

Skleněná zní trochu záhadně, jenže v hrnci se žádná alchymie neděje. Jde o polévka staročeskou bramborovou polévku z cibule, kořenové zeleniny, česneku a brambor, kterou na konci zjemní rozšlehané vejce. Typ jídla, které neurazí, zasytí a v lednu nebo po příchodu z venku udělá víc práce než půlka receptů, co člověk na internetu otevře spíš ze zvědavosti.
Našlo se hned několik verzí. Někde se do skleněné polévky přidávají
kroupy, jinde rýže, starší zápisy mluví i o . Tahle podoba je střídmá a podle mě nejpoužitelnější: pár levných surovin, jeden hrnec, hotovo. Jen je potřeba hlídat jednu drobnost. houbách Vejce lijte do polévky až ve chvíli, kdy už nevaří zběsile, jinak z jemných vláken bude spíš obyčejná míchanice. Recept na staročeskou skleněnou polévku
Doba přípravy: 40 minut Co potřebujeme Základ polévky do hrnce 1 ks cibule 1 lžíce sádla 2 ks mrkve 1 ks petržele 2–3 ks brambor 1,5 l vody Na dochucení 2–3 stroužky česneku podle chuti 1 lžička kmínu 3–5 kuliček pepře podle chuti sůl podle potřeby majoránka 1 ks vejce Postup přípravy skleněné polévky podle starého receptu
1.
Cibuli, mrkev a petržel očistíme a nakrájíme na drobné kostičky. Brambory si necháme stranou, ty přijdou do hrnce až později.
2. V hrnci rozehřejeme
sádlo a necháme na něm zesklovatět cibuli. Pak přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu, nasekaný česnek a kmín. Krátce orestujeme, aby se směs rozvoněla.
3. Zalijeme
1,5 litrem vody, osolíme a vhodíme kuličky pepře. Přivedeme k varu a pak necháme polévku zvolna vařit asi 15 minut. Foto: Cooky.cz, Staročeská skleněná polévka není žádná křehotinka: Starý recept, který z obyčejných surovin vykouzlí vydatný talíř
4. Do hrnce přidáme na kostičky nakrájené
brambory a vaříme dalších 15 až 20 minut, dokud zelenina nezměkne. Nic víc v tom není, jen je třeba dát tomu čas.
5. Ke konci přisypeme
majoránku. Vejce rozšleháme v hrnku a tenkým pramínkem ho vlijeme do horké polévky za stálého míchání. Foto: Cooky.cz, Staročeská skleněná polévka není žádná křehotinka: Starý recept, který z obyčejných surovin vykouzlí vydatný talíř
6. Už jen krátce prohřejeme, ale prudce nevaříme. Pepřové kuličky je možné před podáváním vyndat, pokud nechcete, aby je někdo u stolu lovil z pusy.
TIP: Když chcete polévku vydatnější, přidejte hrst krup nebo trochu rýže. V jiných verzích skleněné polévky se obojí objevuje a funguje to bez potíží. Proč se jí říká skleněná a jak ji trochu předělat, aby nebyla nudná?
Ten název je trochu matoucí. Podle starších receptových verzí jde o jednoduchou, spíš řidší
bramboračku, kde vývar nepřebíjí jíška ani smetana. Polévka tak zůstává čirá až lehce zakalená, a odtud se nejspíš vzalo označení ‚skleněná‘. Jistotu bych za to ale ruku do ohně nedávala.
Existují i úspornější a školní varianty. Někde se přidává
rýže, jinde kroupy, starší staročeské popisy počítají i se sušenými nebo čerstvými houbami. Jde to tak taky, ale tahle verze se zeleninou a vejcem je podle mě nejblíž obyčejné domácí polévce, kterou člověk uvaří bez velkého přemýšlení z toho, co má doma.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline