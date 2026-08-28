Bývalý ministr Vítězslav Jandák se nečekaně postavil za Otu Klempíře: Jeho vzkaz zarazil celý národ

Vítězslav Jandák dnes žije klidněji než v době ministerské funkce. Přesto se k politice znovu vyjádřil a Oto Klempířovi poslal stručné, ale výmluvné doporučení.
Bývalý herec a někdejší ministr kultury se v posledních letech drží spíš stranou. U člověka, který býval na veřejnosti vidět a slyšet, je to znatelná změna. Když už se tedy k dění kolem sebe ozve, vzbudí to pozornost, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali. Jeho pohled člověka, který už si českou politikou sám prošel, je dnes možná zajímavější než další vyjádření někoho, kdo ji sleduje jen zvenčí.
Ze srubu do veřejné debaty jen občas, zato bez velkých oklik
Vítězslav Jandák byl ministrem kultury v letech 2005 až 2006 ve vládě Jiřího Paroubka, ale dnes vede podstatně klidnější život. Reportáž
CNN Prima NEWS ukázala, že hodně času tráví ve stylovém srubu uprostřed přírody, který si nechal postavit jako útočiště mimo městský provoz. Což je kontrast, který bije do očí. Někdejší výrazná politická postava dnes působí spíš jako člověk, který už nemusí hledat správná slova pro stranické kolegy ani voliče.
V rozhovoru pro
eXtra.cz řekl, že současnou politiku vnímá jako čím dál hrubší a arogantnější. Jako by ztrácela určitá pravidla, která pro ni vždy platila. Do vlády by se podle vlastních slov už nevracel a politiku prý nesleduje s takovou pozorností jako dřív.
Dříve volala po zlevnění benzínu a nafty, dnes při vysokých cenách mlčí: Lidé dohledali staré výroky Schillerové Jandákův vzkaz pro Klempíře není o loajalitě, spíš o výdrži
Jandák také zavzpomínal na to, že po nástupu do funkce prý čelil tvrdým útokům. Klempířovi proto vzkázal, aby „se uměl bránit, uměl argumentovat a uměl se pohybovat v tomto prostředí“. Tady je mezi oběma muži zajímavá paralela. Oba přišli do politiky z prostředí kultury, oba se tak ocitli ve funkci, která může být veřejně velmi viditelná, ale zároveň není mezi nejsilnějšími politickými resorty.
Jandák navíc nemluví jako někdo, kdo si podobnou zkušenost pouze domýšlí. Ministerstvo kultury si osobně vyzkoušel a ví, že samotná odbornost nebo dobrý úmysl ministrovi nestačí. Musí vyjednávat, ustát kritiku a zároveň se pohybovat mezi představami kulturní obce, úředníků, médií a vlastní politické strany. Pro člověka zvenčí může být tato část ministerské práce překvapivě náročná.
Co za jeho slovy skutečně zaznívá
Jandákova nynější vyjádření znějí osobně, ale zároveň něco říkají i o stavu veřejné debaty. Když tvrdí, že politika přišla o pravidla a hrubne, mluví tím i o stylu, který za jeho éry ještě nebyl tak rozšířený nebo patrný. Nejde pouze o to, o čem se lidé přou. Hodně záleží i na tom, jak se přou.
Foto: NextFoto, Vítězslav Jandák na 2. premiéře muzikálu Fantom opery
Pro Oto Klempíře z toho vychází jednoduchý vzkaz: přijmout funkci je jedna věc, ustát všechno kolem ní druhá. A v české kultuře to bývá tvrdší, než to zvenčí vypadá. Jandák dnes zjevně volí klid před mocí. Když se ale ozve, je znát, že mechanismy politiky z paměti nevytěsnil. Jen se na ně dívá z větší dálky, a proto jeho slova nepůsobí jako snaha vrátit se zpátky, jde o zkušenost člověka, který už ví, kolik energie může veřejná funkce spolknout.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
„Měl by se umět bránit,“ radí Klempířovi exministr Jandák. Svými slovy rozjel vášnivou debatu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.