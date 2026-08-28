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69letá žena se styděla i pouze podívat do zrcadla. Kadeřník její proměnu považuje za životní úspěch. Neuvěříte, že jde o stejnou osobu

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Makeover Guy opět změnil život další ženě. Linda se chtěla cítit svěží a spokojená při pohledu do zrcadla. Ze salonu odcházela jako hollywoodská hvězda. Vzhled možná nepatří mezi ty nejdůležitější životní hodnoty, ale rozhodně vám [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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